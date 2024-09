Reducción de los costes del seguro de automóviles mediante menos kilómetros de conducción

Parece que todos los gastos, incluyendo el seguro del coche, están aumentando estos días. Sin embargo, no todo el mundo necesita cambiar su plan de seguro. Por ejemplo, si conduces menos de lo que has declarado, podrías estar ahorrando algunos dólares. Sorprendentemente, el 49% de los conductores alemanes nunca ha ajustado su límite de kilómetros anuales en su póliza de seguro, según una encuesta de "Finanztip". Si le dices honestamente a tu aseguradora que conduces menos, podrían reducir tus primas, especialmente si tu kilometraje declarado era más alto que tu uso real. De media, la gente ends up paying 16% más si han indicado 10,000 kilómetros pero han conducido solo la mitad de esa distancia.

Si has conducido significativamente menos de lo que has declarado, es aconsejable actualizar a tu aseguradora. Muchas compañías de seguros permiten cambiar el límite de kilómetros para el año en curso sin necesidad de renovar la póliza. La mayoría de las pólizas de seguro ofrecen límites de kilómetros en pasos.

Informar un kilometraje más bajo

Infórma a tu aseguradora por escrito, ya sea por correo electrónico o carta, sobre tu kilometraje más bajo. Asegúrate de obtener un recibo como prueba. Kathrin Gotthold, de "Finanztip", aconseja no renovar tu póliza de inmediato y tener precaución con los créditos para el próximo año porque eso te ataría a tu aseguradora actual. Además, es importante especificar que el límite de kilometraje reducido debe aplicarse retrospectivamente para el año en curso.

Si has estado con la misma aseguradora durante más de un año, también podrías preguntar por un reembolso para el año en curso si has conducido menos cada año.

Más ahorros con kilometraje más bajo:

5,000 kilómetros cuestan aproximadamente un 7% más que 2,000 kilómetros

15,000 kilómetros cuestan aproximadamente un 9% más que 10,000 kilómetros

20,000 kilómetros cuestan aproximadamente un 14% más que 15,000 kilómetros

25,000 kilómetros cuestan aproximadamente un 13% más que 20,000 kilómetros

No es recomendable declarar inicialmente un kilometraje significativamente más bajo. Los conductores deben estimar su kilometraje de manera realista pero cautelosa. Aunque siempre es posible agregar kilómetros adicionales, la mayoría de las aseguradoras son indulgentes si solo superas ligeramente el kilometraje anual acordado. Sin embargo, si la desviación no es solo unos pocos kilómetros, podría imponerse una prima anual adicional en el peor de los casos. La aseguradora también recalculará la prima y exigirá el pago adicional.

"El seguro del coche generalmente no verifica si has conducido los kilómetros declarados o si te has staying within the limit", dice Gotthold. Sin embargo, si ocurre un accidente o se presenta una reclamación, la aseguradora también revisará la lectura del odómetro.

¿Cuándo debo informar kilómetros adicionales?

"Es aconsejable informar los kilómetros adicionales tan pronto como sea previsible que conducirás más y puedas estimar cuánto", aconseja Gotthold. Luego, también sabrás si y cuánto aumentará el seguro. Como máximo, debes informar los kilómetros adicionales justo antes de que

