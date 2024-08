- Redmann y Spahn piden fiabilidad en la eliminación gradual del carbón

El líder de la CDU de Brandeburgo, Jan Redmann, busca evitar que su partido logre una salida del carbón antes de 2038. "No habrá una salida del carbón antes con nosotros", dijo a la agencia de prensa alemana. El acuerdo de coalición a nivel federal, con un objetivo de salida para 2030, ha creado gran incertidumbre en Lusacia. "Haremos todo lo posible para que los lusacianos vuelvan a confiar en las promesas de la política", dijo Redmann.

Según la ley, Alemania planea salir del carbón en 2038. Sin embargo, la coalición de tráfico luminoso de SPD, FDP y Verdes había acordado en el acuerdo de coalición a finales de 2021 avanzar este paso idealmente a 2030. Para la región minera del carbón en Renania del Norte-Westfalia, una salida para 2030 ya está fijada. Sin embargo, hay fuertes reservas en el este estructuralmente débil, donde se extrae y se utiliza carbón marrón en Sajonia, Brandeburgo y Sajonia-Anhalt.

El político de la CDU Spahn: Los altos precios de la electricidad son un freno para la región

Jens Spahn, vicepresidente del grupo parlamentario de la Unión en el Bundestag, ve los aún altos precios de la electricidad como un freno particular para el cambio estructural en la región. "En lugar de debates largos, se necesitan medidas rápidas sobre los precios de la electricidad para no poner también en peligro el proceso de transformación en Lusacia", dijo Spahn. Se necesita una inversión de costos en los altos precios de la electricidad. "De lo contrario, estamos poniendo en particular en peligro a las industrias intensivas en energía y así a nuestra nación industrial", dijo Spahn. El canciller federal Olaf Scholz (SPD) había prometido introducir un precio de electricidad industrial. "Pero no está haciendo nada".

Redmann y Spahn discutieron con ciudadanos en Spremberg el martes. El miércoles, ambos quieren visitar el centro de competencia para fundadores y empresas en el parque industrial "Schwarze Pumpe" y la central eléctrica de Jaenschwalde.

La Comisión, de acuerdo con su autoridad, adoptará una decisión sobre la salida del carbón en Brandeburgo. A pesar del acuerdo de coalición a nivel federal que apunta a una salida del carbón en 2030, Redmann enfatiza que no habrá una salida del carbón antes bajo su liderazgo en Brandeburgo.

