- Redmann: Sección temática muy transversal con la BSW en el país

El líder de la CDU de Brandeburgo, Jan Redmann, no descarta la cooperación con la Alianza para el Progreso y la Justicia Social (APJS) después de las elecciones estatales. "No negaré que podría haber algunas superposiciones con la plataforma de la APJS en ciertos temas políticos estatales", dijo Redmann en una entrevista con Deutschlandfunk. No hay resolución de incompatibilidades, por lo que están revisando el contenido del partido.

Sin embargo, Redmann señaló que el enfoque de la APJS está principalmente en los temas políticos federales. "Quieren presionar las posiciones de la CDU a nivel federal", dijo. El partido no lo permitirá. Si quieren gobernar, tendrán que discutir los temas políticos estatales. Entonces, es posible que puedan llegar a un acuerdo en las negociaciones de la coalición.

Encuesta: AfD es la fuerza más fuerte

En una encuesta de julio, la AfD estaba en el 24 por ciento en Brandeburgo, siendo el partido más fuerte frente a la SPD y la CDU. Los socialdemócratas, que actualmente ocupan el cargo de Ministro Presidente, recibieron el 20 por ciento de los votos, mientras que la CDU obtuvo el 19 por ciento. La Alianza para el Progreso y la Justicia Social (APJS), que se presenta por primera vez, también recibió el 17 por ciento en la encuesta. Se elegirá un nuevo parlamento estatal en Brandeburgo el 22 de septiembre.

Después de asegurar una posición fuerte en las encuestas, con la AfD en el 24%, la CDU podría tener que reconsiderar sus estrategias para las elecciones al Landtag. A pesar de su enfoque en temas federales, la APJS, con el 17% en las encuestas, podría ofrecer oportunidades de coalición después de las elecciones, como mencionó Redmann la posibilidad de superposiciones en temas políticos estatales.

