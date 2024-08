- Redirigir el tráfico aéreo: El aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv hace ajustes

A causa de la grave situación de seguridad, el aeropuerto Ben Gurion en Israel está desviando vuelos entrantes a otros aeropuertos, según informes de los medios. No se esperan salidas en las próximas horas, según informó The Times of Israel al amanecer, citando a la Autoridad Aeroportuaria de Israel. Las aerolíneas están instruyendo a los pasajeros para que verifiquen los cambios de vuelo.

Previamente, el ejército israelí anunció que los milicianos de Hezbolá en Líbano estaban preparando misiles para disparar hacia Israel. Se activó una alarma en el norte de Israel. En este momento, aviones de combate realizan ataques de represalia contra objetivos de Hezbolá en su país vecino del norte, según informó el portavoz del ejército Daniel Hagari. Se especula que Hezbolá lanzará misiles sobre el suelo israelí y también podría desplegar drones. Las instrucciones de seguridad del Mando de la Frente Interno para los ciudadanos israelíes se actualizarán pronto.

El conflicto en curso entre Israel y Hezbolá ha llevado a esta grave situación de seguridad, lo que ha obligado al aeropuerto Ben Gurion a desviar vuelos entrantes. Dado el deterioro de la situación, las aerolíneas están instando a los pasajeros a monitorear de cerca cualquier cambio en los vuelos.

