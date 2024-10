Red Lobster está en desorden. Descubra las razones por las que el recién nacido CEO de 35 años estaba dispuesto a asumir el cargo a pesar de los desafíos.

Damola Adamolekun, el fresco CEO de 35 años de Red Lobster, está asumiendo el mando de una empresa en crisis.

"Hay un bache en el que cavar, y eso va a ser la parte más difícil", explicó Adamolekun a CNN el pasado viernes mientras disfrutaba de cola de langosta, patas de cangrejo de nieve, gambas al ajillo, gambas crujientes dragón y panecillos de queso cheddar.

"Ha sido un período difícil en quiebra, y los cierres han afectado a muchas personas", dijo mientras parejas y familias comenzaban a llegar al recién renovado – aunque aún sin incidentes – Red Lobster en un centro comercial de Long Island, Nueva York, completo con un tanque de langostas y un personal de meseros amigable.

Nacido en Nigeria de un neurólogo y una farmacéutica, Adamolekun creció en Zimbabwe y los Países Bajos antes de mudarse a Springfield, Illinois, a los nueve años. Red Lobster fue uno de sus primeros parada en un restaurante en cadena en los Estados Unidos, y se convirtió en un "clásico" para su familia.

Su primera experiencia en Red Lobster tuvo lugar después de la iglesia con sus padres y hermanos un domingo. Fue en Red Lobster donde Adamolekun, como millones de estadounidenses, tuvo la oportunidad de probar langosta y abrir patas de cangrejo por primera vez.

Adamolekun quería liderar el renacimiento de Red Lobster debido a su historia como la "primera cadena de restaurantes casual exitosa a gran escala en América". Bill Darden, un pionero de la revolución de la comida casual en América, abrió Red Lobster en 1968. La cadena prosperó durante los años setenta y ochenta bajo la propiedad de General Mills.

También lo atrajo Red Lobster por su "influencia cultural". Celebridades como Chris Rock y Nicki Minaj trabajaron allí antes de alcanzar la fama. Beyoncé cantó sobre llevar a una pareja romántica a Red Lobster en su éxito de 2016 "Formation".

Después de que Red Lobster solicitara la quiebra, Flava Flav ordenó todo el menú en un intento por salvar la empresa.

"El señor Flav ha hecho mucho. Estamos extremadamente agradecidos con él", dijo Adamolekun.

Mejorando servicios y menús

Red Lobster salió de la quiebra el mes pasado bajo nueva propiedad, liderada por uno de sus acreedores, Fortress Investment Group. Fortress inicialmente prometió $60 millones para revitalizar la cadena.

El plan de Adamolekun para la empresa se centra en "mejoras paso a paso" en lugar de una gran renovación.

Red Lobster no cerrará más restaurantes, dijo, y se centrará en mejorar el servicio en la mesa, simplificar el menú para facilitar las operaciones de la cocina y actualizar las salas de comida.

Red Lobster debe retener su base de clientes de la generación del baby boom, que representa alrededor del 40% de sus clientes, de 55 años o más. La demografía que Red Lobster etiqueta como "fanáticos de la calidad tradicional". Al mismo tiempo, atraer a una nueva generación de comensales es esencial.

La merluza permanecerá en el menú debido a su popularidad entre los clientes mayores, dijo, pero Adamolekun quiere animar el ambiente para atraer a clientes más jóvenes, que tienen una lealtad más fuerte a rivales de comida casual como Olive Garden.

Esto significa platos que llegan a la mesa chisporroteando en un plato caliente de piedra y pasteles que aparecen con bengalas mientras los clientes celebran sus cumpleaños. Fue el mismo enfoque que Adamolekun utilizó mientras era CEO de P.F. Chang's, que él llamó "jazz en la mesa".

Red Lobster también luchó por atraer consistentemente a consumidores de ingresos medios con más ingresos disponibles, dijo Clarence Otis Jr., ex CEO de Darden Restaurants de 2004 a 2014, cuando Darden poseía Red Lobster.

Algunos analistas creen que Adamolekun necesita una estrategia más audaz para impulsar Red Lobster.

"Puede comenzar con cambios incrementales, pero necesita transformarlo en algo más sostenible a largo plazo", dijo RJ Hottovy, analista de Placer.ai. Hottovy predice que Red Lobster cerrará más ubicaciones en el futuro, a pesar de los compromisos de Adamolekun.

"En cinco años, apuesto a que es más pequeño en términos de ubicaciones, pero probablemente más estable con una imagen slightly más elegante", dijo Hottovy.

"Mucha conmoción"

Adamolekun heredará una cadena que ha estado cayendo durante más de una década, pero su caída se intensificó bajo el conglomerado de mariscos Thai Union Group.

En 2020, Thai Union, un proveedor veterano de camarones para Red Lobster, adquirió una participación del 49% en la empresa, convirtiéndose en su accionista principal. Personal anterior de Red Lobster le dijo a CNN sobre un ambiente tóxico y desmoralizador bajo Thai Union. A medida que Thai Union instalaba ejecutivos en la cadena, numerosos líderes veteranos de Red Lobster fueron despedidos o renunciaron en masa.

"Tengo que creer que (Thai Union) quería hacer lo mejor que pudo. El problema fundamental es que no son operadores de restaurantes; son proveedores de camarones", dijo Adamolekun.

El año pasado, Red Lobster hizo que el plato de $20 camarones ilimitados fuera un elemento permanente del menú por primera vez desde su inicio como oferta limitada hace casi dos décadas. Sin embargo, cuando Adamolekun vio la oferta de $20 camarones ilimitados, pensó: "eso es un producto bastante costoso para ofrecer en cantidades ilimitadas".

El error salió terriblemente mal para Red Lobster. Los clientes se quedaron en sus mesas durante largos períodos, consumiendo curso tras curso de camarones ilimitados. El servicio se ralentizó y los tiempos de espera aumentaron. Red Lobster perdió $11 millones en el trimestre siguiente a la oferta, y Thai Union se deshizo de la cadena este año, informando una pérdida de $530 millones en su inversión. El CEO de Thai Union juró no volver a comer langosta nunca más.

"You're pushing the kitchen staff to their limits, straining the servers, and causing headaches for the host. People can't even find a mesa," Adamolekun señaló. "Esto crea un verdadero desorden operativo."

CNN no recibió respuesta de Thai Union regarding su solicitud de comentario.

Tomando el control de P.F. Chang's en tiempos difíciles

La familia de Adamolekun se trasladó a Columbia, Maryland, antes de que él ingresara a la escuela secundaria. Jugó de safety en fútbol y luego en Brown University.

Después de graduarse de la Escuela de Negocios de Harvard en 2017, Adamolekun se unió a Paulson & Co., la firma de inversión fundada por el billonario gestor de fondos de cobertura John Paulson.

Con la empresa matriz de P.F. Chang's poniendo la cadena de restaurantes chinos en venta, Adamolekun vio una oportunidad para expandir el servicio de entrega de P.F. Chang's. Propuso la idea de inversión a John Paulson, y la empresa compró una participación dominante en P.F. Chang's en 2019, con Adamolekun tomando un asiento en su consejo de administración.

Cada semana, Adamolekun viajaba desde la Ciudad de Nueva York hasta la sede de P.F. Chang's en Scottsdale, Arizona. Asumió el papel de jefe de estrategia, supervisando el desarrollo de la aplicación móvil y el negocio de entrega de P.F. Chang's.

Luego llegó la pandemia de Covid-19 en marzo de 2020, y el CEO de P.F. Chang's renunció un mes después. John Paulson le pidió a Adamolekun, quien nunca había sido CEO, que tomara el mando.

Gracias a su robusto servicio para llevar y entrega, P.F. Chang's logró mantenerse a flote durante la pandemia mientras varias otras cadenas de restaurantes quebraron. Adamolekun eventually stepped down as CEO last year. John Paulson and P.F. Chang's acknowledged his contributions.

Adamolekun's attention turned to Red Lobster next.

Reviviendo Red Lobster

Red Lobster estaba al borde de la quiebra en marzo. Adamolekun comenzó a asesorar a Fortress, la firma que administra Red Lobster, según el director gerente de Fortress, Morgan McClure. En agosto, Fortress nombró a Adamolekun como CEO de Red Lobster.

"Necesitábamos a alguien con energía y disposición para sumergirse en los detalles", dijo McClure.

Red Lobster ha luchado con la falta de inversión, tecnología obsoleta y problemas de personal. Los clientes han quejado de que hay demasiado pocos empleados, con Red Lobster recortando en certain times.

"The most noticeable issues are related to staffing," Adamolekun said. "Everyone notices when something is missing."

Red Lobster is working on a refresh program to modernize its restaurants, with new layouts, décor, lighting, music, and waiter uniforms. However, Adamolekun wants to avoid alienating traditional customers by making the changes too drastic.

The endless shrimp promotion had driven away traditional customers, according to Adamolekun. Instead of a quiet lunch, customers found themselves surrounded by large groups of shrimp eaters and TikTok filmmakers.

Adamolekun didn't rule out bringing back the endless shrimp promotion, but he promised it would be executed differently to avoid overwhelming the staff and disrupting the restaurants.

"I wouldn't say never, but certainly not as it was," he said. "We won't have it in a way that loses money and isn't managed effectively."

