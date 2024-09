Red Bull está ignorando una costumbre preciada.

Max Verstappen aún no ha probado la victoria en Singapur, un hecho que ha sido una espina en su costado como un campeón de F1 que lucha. Sin embargo, no hay muchas indicaciones de que cambiará eso este año. Para evitar un desastre en la lucha por el título, el equipo Red Bull ha decidido abandonar su traditionnel en el Gran Premio de Singapur. En lugar de correr con una librea especial, Verstappen y Sergio Pérez se quedarán con su diseño estándar. El color adicional habría agregado un kilo extra al auto, potencialmente ralentizándolos un poco.

Dado sus actuales luchas, Red Bull no puede justificar un retraso de 0,03 segundos debido a un trabajo de pintura especial. "No va a ser nuestro mejor fin de semana", dijo Verstappen, manteniendo sus expectativas bajas para la decimocuarta de 24 carreras: "Estamos aiming a estabilizar el auto y construir sobre eso".

Las posibilidades de un breakthrough en Singapur parecen escasas. Verstappen no ha ganado en el estado ciudad, ni siquiera el año pasado cuando gobernó la F1 con puño de hierro. Entonces, ¿por qué debería ser diferente en 2024?

El circuito de la ciudad de Singapur es un desafío intimidante

"El circuito de la ciudad de Singapur es un desafío intimidante para nuestro auto", admitió Verstappen, quien terminó en sexto lugar el año pasado. McLaren y Ferrari tienen una clara ventaja sobre Red Bull en este momento. Mercedes ve una oportunidad de brillar durante la carrera nocturna. Pero no para Red Bull. "Nuestro auto no es muy hábil en superficies irregulares y bacheadas", dijo Verstappen. Para empeorar las cosas, la competencia de los conductores de McLaren como Norris o el campeón de Bakú, Oscar Piastri, así como la superestrella de Ferrari, Charles Leclerc, se ha endurecido.

"Necesitamos encontrar más velocidad y facilitarnos la vida", dijo Verstappen. Por lo tanto, los tomadores de decisiones de Red Bull han decidido no pagar la penalización de 1 kilogramo debido al color adicional. "Cada gramo extra afecta el rendimiento, y el equipo se centra en hacer que este auto sea lo más competitivo posible para las restantes 20 carreras de 2024", dijo Red Bull en un comunicado.

Verstappen aún tiene un colchón de las primeras rondas de la temporada para caer. "Todo está bien", dijo el holandés con una sonrisa en Singapur. Después de la carrera, los conductores disfrutarán de un descanso de cuatro semanas antes de que la temporada termine con tres carreras consecutivas. Verstappen quiere mantener su compostura tranquila en su camino hacia un cuarto título consecutivo: "Veremos cómo va".

