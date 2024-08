Reconocer los riesgos potenciales de derrumbe de balcones: ¿Qué indicadores debo tener en cuenta?

Incidentes como el reciente en Hamburgo demuestran: Cuando los balcones ceden, puede ser potencialmente mortal. Un experto discute cómo detectar signos de daño y cuándo un balcón ha superado su límite de carga.

Un balcón que se desploma repentinamente hacia abajo: Una situación terrorífica como ésa cobró una vida en Hamburgo a mediados de agosto, con cinco víctimas más cayendo varios metros. Las autoridades investigan la causa del trágico suceso. Al mirar tu propio balcón, es posible que ahora te preguntes: ¿Cómo puedes saber si un balcón está a punto de fallar?

En palabras del profesor Norbert Gebbeken, presidente de la Cámara de Ingenieros de Edificios de Baviera, estos desafortunados incidentes son relativamente infrecuentes. Sin embargo, el hecho no tan tranquilizador es que es difícil para los inquilinos o propietarios detectar posibles daños en sus balcones.

"Por supuesto, siempre puedes examinar si hay musgo o algas en los balcones. Eso sugiere que la humedad puede estar filtrándose en la estructura", dice Gebbeken. Sin embargo, dado que los balcones suelen estar adornados con azulejos o algún tipo de revestimiento, es difícil para los inquilinos y propietarios determinar qué está sucediendo debajo.

Las grietas son más evidentes desde abajo

Las grietas en el balcón suelen ser visibles desde abajo del balcón, por ejemplo, por aquellos que están de pie en su balcón un piso más abajo. Son una señal clara. "Si una grieta es evidente en las losas de concreto armado en voladizo comúnmente utilizadas, por lo general es demasiado tarde", dice Gebbeken. En ese caso: no te subas a él, avisa a tu casero o, como propietario, consulta a especialistas en daños estructurales, como inspectores de edificios.

Las cámaras de ingenieros mantienen registros de expertos. "Tienen experiencia, saben dónde buscar, tienen medidores de humedad y cámaras que pueden mirar en cavidades", dice Gebbeken.

También es aconsejable buscar la guía de expertos si algunos componentes de los balcones de madera muestran deformación o parecen ligeramente torcidos.

Precaución al instalar piscinas

La prevención es siempre la mejor medicina: Aunque los propietarios alemanes no están obligados a hacer que su balcón sea inspeccionado regularmente sin una razón específica, Gebbeken aconseja que se inspeccione por expertos cada diez años, según la guía VDI 6200 de la Asociación de Ingenieros Alemanes. "Cuando el balcón se utiliza no solo por los inquilinos, sino también para propósitos como un restaurante o similar, debe ser inspeccionado cada tres a cinco años", dice Gebbeken.

Y los residentes también pueden intervenir: Asegúrate de no sobrecargar tu balcón. Por lo general, están diseñados para soportar 350 a 500 kilogramos por metro cuadrado. "Eso significa que cuatro, cinco, seis o incluso siete personas pueden estar cómodamente de pie en un metro cuadrado de balcón. Pero no cabrían todas en un metro cuadrado a la vez", dice Gebbeken. "El uso rutinario de un balcón por personas, por lo tanto, no debería ser un problema". Pero se vuelve complicado si, por ejemplo, se instala una piscina para chapotear. "Entonces se vuelve difícil ya que rápidamente superamos estas cargas", dice el ingeniero estructural.

Por cierto, la capacidad de carga de un balcón se puede calcular a partir de los cálculos estáticos del edificio. Por lo general, son accesibles para los propietarios.

Según el consejo del profesor Gebbeken, si ves grietas en tu balcón desde abajo, es crucial que te alejes, avises a tu casero o consultes a especialistas en daños estructurales. Además, es aconsejable buscar su experiencia si algún componente de los balcones de madera muestra signos de deformación o ligera torcedura.

Lea también: