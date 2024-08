Recompensar a los campeones olímpicos mediante colonoscopias gratuitas y importantes recompensas financieras: las estrategias adoptadas por varias naciones

Atletas exitosos en los Juegos de Verano de París recibieron sus medallas y una caja oficial de póster, pero eso no fue todo lo que obtuvieron. Más de 40 países distribuyeron bonificaciones, que iban desde moderadas hasta extremadamente generosas. Más de 25 naciones dieron más de $100,000 a los atletas que obtuvieron el oro, mientras que EE. UU. ofreció $37,500 como su recompensa. Sin embargo, esto sitúa al Equipo USA en solo el 35º puesto en la lista de las naciones más generosas.

A medida que nos preparamos para los Paralímpicos, echemos un vistazo a las recompensas asombrosas – y no tan impresionantes – que reciben los ganadores por sus triunfos olímpicos.

Más allá del oro

Aunque la esgrima peut-être no sea el deporte más rentable financieramente, Cheung Ka Long y Vivian Kong de Hong Kong se llevaron más que solo sus medallas de oro. La ciudad estado, en asociación con el Hong Kong Jockey Club, es increíblemente generosa con sus campeones olímpicos, entregando HK$6 millones (aproximadamente $770,000) a los atletas que logran el primer puesto.

Incluso los medallistas de bronce no fueron dejados de lado, recibiendo HK$1.5 millón (más de $190,000) como muestra de aprecio. Además de esto, también obtienen boletos de ferrocarril gratuitos de por vida, gracias al gigante de los ferrocarriles MTR.

Aunque no sean las recompensas más extravagantes, seguro que encabezan la lista en cuanto a la compensación de los atletas olímpicos.

Arabia Saudita aún no ha ganado un oro, pero el atleta afortunado que logre este hito puede esperar un premio de cinco millones de riales (aproximadamente $1,3 millones), según Reuters.

El atleta estudiante Tareg Hamedi se convirtió en millonario de la noche a la mañana después de obtener una medalla de plata en karate para Arabia Saudita en los Juegos de Tokio de 2020. Cuando el príncipe heredero Mohammed bin Salman decidió honrar la recompensa prometida para los medallistas de oro, Hamedi recibió esta riqueza inesperada.

Asia parece ser el continente más generoso para sus atletas, con 6 de los 10 principales pagos de este año procedentes de aquí. Georgia es el único país europeo que figura en el top 10, con Serbia e Italia ofreciendo alrededor de $223,500 y $200,000, respectivamente, para los medallistas de oro.

Los países tienden a ser más generosos con sus atletas exitosos cuando la historia de éxitos del país es menos prominente.

El gimnasta filipino Carlos Edriel Yulo, que obtuvo dos medallas de oro en París – los primeros oros jamás ganados por un atleta filipino – recibió 10 millones de pesos (alrededor de $178,300) por parte del gobierno. El presidente filipino, Ferdinand Marcos, añadió otros 20 millones de pesos, lo que elevó la recompensa en efectivo total de Yulo a una impresionante cantidad de 30 millones de pesos (más de $535,000).

Yulo no solo recibirá dinero, sino también regalos. Se informa que puede esperar recibir un juego de faros, ramen gratis, colonoscopias de por vida, créditos universitarios y un condominio, entre otras cosas.

Sin servicio militar obligatorio

Filipinas no es el único país que recompensa a sus atletas victoriosos con beneficios no monetarios.

Los medallistas de oro de Corea del Sur recibieron alrededor de $50,000 y una exención del servicio militar nacional del país.

Se prometieron apartamentos a los campeones olímpicos de países como Kazajistán, Tayikistán, Iraq y Cuba por parte de sus naciones natales. Se informa que el equipo de fútbol iraquí y el levantador de pesas Ali Ammer Yasser recibieron tierra y dinero solo por clasificar para los Juegos.

Se otorgaron automóviles a los medallistas uzbekos, cuyo valor aumentaba en función de su posición en los Juegos, con los medallistas de oro recibiendo un Chevrolet Tahoe valorado en alrededor de $80,000. El millonario rumano Ion Tíríac cumplió su promesa de proporcionar vehículos Hyundai a todos los medallistas del país.

Los medallistas de oro de Polonia recibieron un apartamento de dos dormitorios, un cuadro y un vale para vacaciones, mientras que los medallistas de plata y bronce recibieron menores cantidades y no recibieron el apartamento.

