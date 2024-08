- Recientemente se enamoró y irradia alegría comprensiva.

**Typicamente, el podcast "Die Pochers - Frisch reciclado" de Podimo se centra principalmente en la vida amorosa del comediante Oliver Pocher (46), o más bien en su separación de Amira Pocher (31). Sin embargo, en el último episodio, la pareja de podcast y ex esposa de Oliver, Sandy Meyer-Wölden (41), toma el protagonismo. Por primera vez, habla sobre no estar disponible en el mercado de citas. Oliver aborda las especulaciones anteriores preguntándole a su ex: "¿Cómo se siente estar recién enamorada?"

Meyer-Wölden, que generalmente no le gusta hablar de su vida privada y advierte contra leer demasiado en los informes como el "lado negativo de estar en el ojo público", responde y revela su felicidad actual: "Sí, soy feliz. Todo es nuevo, veremos qué nos depara el futuro. Por supuesto, uno es optimista realista. Todos tenemos ex, hijos, relaciones y pasados, y sí, entras en ello con el corazón abierto y ves qué te depara el futuro".

La tranquilidad de Meyer-Wölden

Gracias a esta revelación, Meyer-Wölden no tendrá que preocuparse por la atención pública por mucho tiempo, según Pocher, quien promete: "No hay problemas, me aseguraré de que la atención evite a Sandy este fin de semana". Ella está de acuerdo - "He aprendido algunos trucos a lo largo de los años y he logrado mantener mi segundo matrimonio y la relación posterior fuera del ojo público".

En línea con su forma, Pocher no puede evitar hacer una broma sobre el supuesto nombre del nuevo novio de su ex. Según el comediante, es una ventaja que "hay más de un Alexander Müller en la guía de teléfono". También revela: "Resulta que lo conozco desde hace años. Hasta hemos trabajado juntos profesionalmente, hace unos cinco o seis años". Meyer-Wölden está de acuerdo: "Lo conoces, todo está bien, soy feliz".

Para desmentir los rumores sobre su propia vida amorosa, Pocher aclara: "Estoy soltero, para ser claros. No estoy interesado en esa dinámica de relación en este momento". Meyer-Wölden opina lo mismo: "Estás soltero, yo no".

En relación con la declaración de Pocher sobre evitar la atención pública para Meyer-Wölden, una posible situación futura podría ser: "El futuro parece contener menos escrutinio público para Meyer-Wölden, agradecida por el compromiso de Pocher".

Reflexionando sobre la optimista perspectiva de Meyer-Wölden hacia el futuro, una declaración hipotética podría ser: "Su positiva perspectiva hacia el futuro sugiere un nuevo capítulo esperanzador en su vida personal".

