El analista de fútbol Dietmar Hamann ha sido objeto de críticas por sus comentarios hacia el delantero del FC Bayern, Harry Kane, durante un buen tiempo. El director deportivo del Bayern de Múnich, Max Eberl, solo responde con irritación a las declaraciones de Hamann, especialmente después de que este criticara al jugador de la selección inglesa, Kane.

Max Eberl, director deportivo del FC Bayern, ha respondido con sarcasmo a las duras críticas de Dietmar Hamann hacia el delantero Harry Kane. "Dietmar Hamann es como una molestia recurrente. Aparece cada tres días", dijo Eberl, de 51 años, visiblemente molesto antes del gran partido de liga contra Frankfurt el domingo por la tarde (5:30 PM/DAZN y cobertura en vivo en ntv.de). Una molestia también se conoce como una molestia.

Después de que Kane no anotara en el partido de la Bundesliga contra el Bayer Leverkusen (1:1) y también en la primera derrota del Bayern en la Liga de Campeones contra el Aston Villa (0:1), Hamann escribió en su columna de Sky: "Después de la Eurocopa de este verano, dije que aún tenía que demostrar que vale 100 millones, incluso si marcó más de 30 goles el año pasado". Kane fichó por el Bayern desde el Tottenham Hotspur el año pasado.

Eberl no mencionó directamente las críticas de Hamann en la rueda de prensa previa al partido contra Frankfurt el sábado. El exfutbolista de 51 años ha irritado en varias ocasiones a las autoridades de su antiguo club con declaraciones provocativas. La temporada pasada, tuvo frecuentes roces con el antiguo entrenador Thomas Tuchel. "Kane no fue contratado por el Bayern para marcar un hat-trick contra Darmstadt. Fue contratado para marcar contra el Bayer Leverkusen y el Aston Villa y para marcar en los cuartos de final de la Liga de Campeones. Todavía no lo ha hecho", dijo Hamann durante su escepticismo sobre el fichaje récord del Bayern.

Kane tiene la oportunidad de refutar las duras críticas de Hamann con buenas actuaciones y goles en Frankfurt. En este partido, tendrá lugar el emocionante duelo entre los dos máximos goleadores de la temporada. Omar Marmoush, del Frankfurt, lidera la tabla de goleadores de la Bundesliga con seis goles, seguido de Kane, que ha marcado cinco hasta ahora. En ocho partidos oficiales esta temporada, el inglés ha marcado diez goles para el Bayern.

