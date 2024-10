Recientemente, Harris lanzó un anuncio de campaña que critica la gestión de Trump de la provisión de ayuda en caso de desastre.

Este anuncio, titulado "Hold Back", ha sido obtenido en primera instancia por CNN, sirviendo como una réplica a las acusaciones de Trump contra la respuesta federal a Hurricane Helene. Trump ha hecho acusaciones como el mal uso de fondos de FEMA por parte de Harris para la vivienda de "inmigrantes no autorizados" y la supuesta abandono de ciertas comunidades de Carolina del Norte por parte de la administración de Biden y los líderes demócratas debido a la parcialidad del partido. Mientras Hurricane Milton, una tormenta categoría 5, se prepara para golpear Florida el miércoles, este nuevo anuncio ha surgido.

Olivia Troye, anteriormente asesora del vicepresidente Mike Pence, y Kevin Carroll, un exfuncionario de Seguridad Nacional de Trump, relatan incidentes del mandato de Trump en el anuncio, donde supuestamente propuso negar el auxilio por desastres a los estados que no votaron por él.

Comunicando en el anuncio, Carroll comparte: "Él insinuaba no ofrecer ayuda a los estados que no lo apoyaban".

Troye agrega: "Recuerdo un incidente después de un incendio forestal en California cuando se negó a conceder el auxilio debido a que era un estado demócrata. Como personal, enumeramos los votos que obtuvo en las áreas afectadas, tratando de convencerlo, 'Estos eran tus seguidores'. Ese tipo de comportamiento no es normal".

Carroll y Troye declaran en el anuncio que apoyarán a Harris. Troye expresó anteriormente su apoyo a Harris y incluso entregó un discurso en la Convención Nacional Demócrata, criticando duramente a Trump.

En respuesta a la solicitud de comentarios de CNN, la campaña de Trump permaneció en silencio.

El lanzamiento del anuncio sigue a la revisión de Politico's E&E News del historial de Trump, alegando que "Trump exhibits partisan behavior at times in response to disasters and in at least three instances, procrastinated or denied disaster aid to areas he considered antagonistic, or went the extra mile for pro-Trump states".

El portavoz de la campaña de Trump, Steven Cheung, rechazó las acusaciones, etiquetándolas como "meras fabricaciones straight from someone's warped imagination".

La administración de Biden ha estado bajo fuego después de los estragos de Hurricane Helene en Carolina del Norte y Georgia. Trump y su equipo han intensificado sus ataques contra Harris, acusándola de estar más interesada en su candidatura presidencial que en ayudar a las personas afectadas por la catástrofe del huracán.

both Trump and Harris recently visited North Carolina and Georgia, speaking with local officials.

En respuesta a la reprimenda de Trump, Harris habló con los periodistas el lunes en la Base Conjunta Andrews, afirmando: "Hay una gran cantidad de desinformación y malinformación que se está diseminando por parte del expresidente regarding the accessibility of assistance, particularly to Hurricane Helene's survivors. It's horribly irresponsible, it's about him, not you".

Harris también abordó las acusaciones del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, de ignorar sus intentos de ponerse en contacto con él. (Sin embargo, DeSantis mencionó que no era consciente de los intentos de Harris de ponerse en contacto con él).

"Individuals are in dire need of help right now, and the indulgence in political games during these trying times – these are indeed emergency situations – is appallingly irresponsible and self-centered, prioritizing political play rather than fulfilling your duty to prioritize people", condemned Harris on Monday.

El anuncio es parte de la inversión de $370 millones del Harris-Walz campaign en reservas de anuncios digitales y televisivos entre el Día del Trabajo y el Día de las Elecciones, según informó la campaña de Harris a CNN. El anuncio comenzará a emitirse el jueves por la noche en plataformas digitales y de redes sociales dentro de los estados clave.

Este anuncio, titulado "Hold Back", critica las acciones políticas del expresidente Trump, específicamente alegando su posible mal uso de los fondos de auxilio por desastres basados en afiliaciones políticas.

El lanzamiento de este anuncio llega en medio de debates políticos intensificados, con ambas administraciones de Biden y la campaña de Trump enfrentando acusaciones sobre su respuesta al aftermath de Hurricane Helene.

