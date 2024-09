- Recientemente expresó la perspectiva del anterior Secretario de Estado

Secretaria de Estado destituida Lamia Messari-Becker está contenta con la separación de la Cancillería de Hesse de la acusación de "malas acciones" contra la alta funcionaria del gobierno. "Me alegra que la Cancillería no haya adoptado la acusación de malas acciones en el ámbito personal que se me ha dirigido, y se haya desvinculado claramente de los comentarios difamatorios hechos por el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía Sr. Kaweh Mansoori", compartió Messari-Becker con la Agencia de Prensa Alemana.

El jefe de la Cancillería de Estado Benedikt Kuhn (CDU) recently expresó que las oficinas del gobierno "nunca han respaldado el término 'malas acciones'". La frase "malas acciones inaceptables" en relación con Messari-Becker (sin afiliación) se encontró en un comunicado de prensa del Ministerio de Economía de Mansoori del 22 de julio, "que se publicó bajo su única responsabilidad y cuenta".

Licencia temporal

Mansoori anunció anteriormente que asignaría a la profesora de física de la construcción sin afiliación Messari-Becker a una licencia temporal debido a "malas acciones" en el ámbito personal. Según los informes de los medios, el vicepresidente del gobierno acusó a ella de haber utilizado su posición como Secretaria de Estado para presionar por una mejor calificación durante una reunión de padres y maestros en la escuela de su hijo.

Mansoori aún no ha comentado públicamente al respecto. Messari-Becker negó firmemente las acusaciones como infundadas. Los Verdes y el FDP en el parlamento estatal dijeron: "Frontera con la difamación sugerir malas acciones de la Secretaria de Estado y luego no especificar de qué se trata".

Messari-Becker le dijo a dpa: "El daño a mi reputación y la carga para mi familia persiste. Por lo tanto, espero que el Ministro Kaweh Mansoori retire o, en su lugar, corrija su comunicado de prensa difamatorio y, según expertos en derecho administrativo renombrados, negligente".

Reunión de padres y maestros en la escuela

El Ministro de Educación Armin Schwarz (CDU) también mencionó un "informe sobre los hechos" de un director de escuela, pero lo consideró legalmente irrelevante. El jefe de la Cancillería Kuhn dijo que había sido informado sobre el informe y luego aconsejó a Mansoori sobre una discusión relacionada con la Secretaria de Estado.

Sin embargo, Mansoori dijo que las "malas acciones" de la experta en construcción sostenible y eficiencia energética, que fue retirada del gobierno, estaban documentadas. Kuhn, por otro lado, explicó que "no se documentó ninguna mala acción de la Prof. Dra. Messari-Becker en la Cancillería de Estado". No especificó a qué documentación se refiere esta declaración.

"Falta de relación de confianza"

Messari-Becker le dijo a dpa que "toma nota del comunicado de la Cancillería de Estado de que no se han enviado documentos escritos sobre el incidente supuesto al Ministro de Economía por el gobierno del estado antes de su declaración".

Según el jefe de la Cancillería de Estado Kuhn, la decisión del gobierno estatal negro-rojo de asignar al científico a una licencia temporal "no se basó en ninguna mala acción, sino en la solicitud posterior de Mansoori, citando una falta de relación de confianza". Con esta referencia general, los secretarios de estado pueden ser despedidos en general sin justificación adicional.

En el contexto de la respuesta de la Cancillería de Hesse a las acusaciones contra la Secretaria de Estado Lamia Messari-Becker, el jefe Benedikt Kuhn (CDU) destacó que las oficinas del gobierno nunca han respaldado el término 'malas acciones' en relación con Messari-Becker. Por otro lado, a pesar de la asignación de licencia temporal dada por el Viceprimer Ministro y Ministro de Economía Kaweh Mansoori debido a las supuestas 'malas acciones' en el ámbito personal de Messari-Becker, Hesse sigue siendo su lugar de trabajo.

Lea también: