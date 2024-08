- Reciente erupción volcánica ocurre en Islandia.

En Islandia, la tierra está expulsando lava en grandes cantidades una vez más. El pasado jueves por la noche, comenzó la sexta erupción volcánica en ocho meses en la isla del Atlántico Norte. Imágenes en vivo de RUV mostraron lava fluyendo desde una larga grieta ubicada en la península de Reykjanes, al suroeste de Reykjavik, la capital. El medio informó que un terremoto significativo tuvo lugar antes.

La península ha experimentado tales erupciones por fisuras desde marzo de 2021, cuando la roca fundida surgió de una grieta extendida en la corteza terrestre. Sin embargo, remains uncertain if this latest eruption poses a threat to the coastal settlement of Grindavík, which has been evacuated on numerous occasions before. As a precaution, inhabitants were moved out once more, according to RUV, as reported by the fire department.

Lava de una erupción anterior había devastado numerosas propiedades en los límites de Grindavík en enero. Este pequeño pueblo se encuentra a aproximadamente 40 kilómetros al suroeste de Reykjavik.

