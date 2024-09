Rechazando ser testigo de la devastación intencional de Europa

Siguiendo la partida de los miembros de la Unión de la cumbre migratoria conjunta con la coalición semáforo, el líder de la CDU, Merz, indicó su disposición para continuar las negociaciones. No obstante, la propuesta de la CDU sigue siendo inaceptable, según el líder de los Verdes, Lang.

La cumbre migratoria fallida del martes podría continuar con una composición diferente. Así lo sugirió el secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, en el programa "Maybrit Illner" de ZDF el jueves por la noche. Antes, el miércoles, el líder del grupo parlamentario de la Unión, Thorsten Frei, había insinuado la continuación de las negociaciones, y el líder de la CDU, Friedrich Merz, hizo una declaración similar el jueves. Sin embargo, hay una trampa. Merz ha impuesto una condición. Quiere probar durante tres meses la denegación temporal de entrada a los refugiados en la frontera. Luego, los tribunales administrativos de Alemania podrán evaluar si encuentran problemas legales.

"Friedrich Merz ha vuelto a abrir una puerta que la CDU había cerrado firmemente y ruidosamente el martes", concluye la periodista Dagmar Rosenfeld de "The Pioneer". La CDU cometió un error al retirarse de la cumbre migratoria, ya que la coalición semáforo había hecho importantes avances para tener en cuenta sus puntos de vista. La política de asilo revisada y el anuncio de controles fronterizos a nivel nacional de la coalición semáforo procedían de la presión de la Unión. Sin embargo, como líder de la oposición, Merz no tenía interés en conceder una victoria al gobierno antes de las elecciones en Brandeburgo, añade la jefa del departamento de política de "Die Zeit", Tina Hildebrand. Ahora, le corresponde a Merz abordar el problema de la frontera a través del centro político.

El secretario general de la CDU, Carsten Linnemann, propone una nueva cumbre que solo involucre al canciller federal Olaf Scholz, sus vicecancilleres y Friedrich Merz. El tema migratorio debería mantenerse alejado de las elecciones, dice. "Y si hablamos del problema de la frontera y ponemos en marcha un sistema que solo permita la entrada a los merecedores, daremos un gran paso adelante". Linnemann quiere mantener el debate migratorio alejado de las elecciones. "Podemos discutir este tema todos los días, también podemos hablar de él después de Brandeburgo", sugiere. La Unión apoya a la coalición semáforo siempre y cuando proponga medidas constructivas. No obstante, Linnemann expresa su preocupación de que "no estamos abordando el problema fundamental de que aquí llegan millones de personas al año que no tienen derecho a hacerlo". Por tanto, la CDU aboga por un cambio en la política de refugiados.

La coalición semáforo ha logrado mucho desde el ataque de Solingen: ha endurecido la ley de armas, ha aumentado los poderes policiales y ha acelerado las deportaciones, dice la ministra del Interior, Nancy Faeser. Los controles fronterizos iniciados por la coalición semáforo en octubre han llevado a la rechazo de 30.000 refugiados. "Las medidas están dando resultados", se vanagloria Faeser. Está dispuesta a seguir hablando con la Unión.

Mientras Faeser se comunica con el secretario general de la CDU, la líder de los Verdes, Ricarda Lang, rechaza las propuestas de la Unión. Afirma que negar la entrada a los refugiados sin un estado de emergencia es ilegal. "Por tanto, la propuesta de la CDU no es auténtica, sino una ilusión", dice Lang. La CDU está sugiriendo una violación de la ley europea durante tres meses. "Alemania no puede permitirse eso", dice. Los cierres fronterizos solo están permitidos si el gobierno federal y los 16 estados declaran un estado de emergencia. Lang sugiere: "Me gustaría ver si Markus Söder admite que no puede manejar Baviera". Además, Austria y Polonia han indicado su reticencia a apoyar a Alemania en este empeño. Su pronóstico pesimista: "Alemania viola la ley, luego otros partenaires también lo harán, lo que provocará el caos". Su oferta: "Estamos abiertos a negociar soluciones. Sin embargo, no estamos dispuestos a ver la destrucción intencional de Europa".

La propuesta de compromiso del ministro de Justicia, Marco Buschmann, es rechazada por Linnemann. Buschmann sugirió un cierre parcial de la frontera en varias secciones pequeñas. "Entonces, la gente cruzará la frontera verde", dice Linnemann. Se mantiene en la propuesta de la Unión de negar la entrada a los solicitantes de asilo en la frontera. "Estoy convencido de que la ministra Faeser estaría abierta a esta opción", dice.

No obstante, ella no tiene intención de seguir ese camino. En cambio, está de acuerdo con Ricarda Lang: "Las instalaciones de recepción de los estados federados están actualmente solo medio ocupadas. Esto significa que no pueden demostrar que hay un estado de emergencia". Además, hay una preocupación práctica: ¿Qué pasaría con un refugiado que

Lea también: