Recapitulo de MLBFriday: Tigers y Royals aseguran puestos en postemporada, Ohtani persigue el título de Triple Corona

Los Tigres de Detroit y los Reales de Kansas City sellaron su lugar en la postemporada el pasado viernes, poniendo fin a dos de los periodos más largos sin clasificar en la Major League Baseball (MLB).

En un juego marcado por un evento histórico no deseado – los Medias Blancas de Chicago rompiendo el récord de la MLB para más pérdidas en una temporada en la era moderna del béisbol – los Tigres celebraron su regreso a los playoffs desde 2014.

Los Ángeles Angels ahora llevan la sequía de playoffs más larga en la liga después de la victoria de 4-1 de los Tigres sobre Chicago.

"Me encanta. Me encanta el juego, me encantan estos chicos, me encanta este equipo. Los chicos que tenemos aquí son increíbles, y nuestro staff es genial, el staff de apoyo es espectacular", compartió el pitcher estelar de Detroit, Tarik Skubal, con Bally Sports Detroit en un vestuario postgame emocionado.

Skubal ha sido un factor significativo detrás del éxito de los Tigres en esta temporada y es un fuerte contendiente para el premio Cy Young de la Liga Americana – un honor otorgado al mejor pitcher en cada liga.

"Los equipos especiales hacen cosas especiales, y tenemos la oportunidad de hacer algo especial.... Cuando te pregunté en la mitad de la temporada qué tipo de equipo querías ser, supongo que querías ser un equipo de playoffs", le dijo el manager de los Tigres, A.J. Hinch, a sus jugadores antes de abrir las botellas de champán y comenzar la fiesta.

Escenas similares de alegría se desarrollaron en el vestuario de los Reales de Kansas City.

Los Reales último aparecieron en los playoffs en 2015 y terminaron la temporada anterior con 106 pérdidas. Sin embargo, su resiliencia brilló intensamente en esta temporada, dando la vuelta a su suerte de manera brillante.

A pesar de perder ante los Bravos de Atlanta 3-0 ese viernes, los Reales aseguraron su boleto a los playoffs gracias a la victoria de los Orioles de Baltimore sobre los Mellizos de Minnesota.

"Este es el momento de apreciarlo", dijo Vinnie Pasquantino después del juego, según MLB.com. "Éramos realmente malos el año pasado. Este año, estamos realmente bien. Y te das cuenta de que te emocionas pensando en eso. Estoy muy emocionado de estar en este vestuario en este momento. Estamos felices de estar aquí. Y no estamos satisfechos".

El GM de los Reales, J.J. Picollo, expresó los mismos sentimientos sobre la transformación remarkable de Kansas City en esta temporada.

"Para pasar de donde estábamos a donde estamos, hay muchas personas involucradas. Muchas personas jugaron un papel en esto. Ver que todo happens es un poco surrealista. Sentíamos que iba a suceder, pero hasta que sucedió, no sabías".

La persecución del Triple Crown de Ohtani continúa

Mientras los equipos celebraban su clasificación a los playoffs, Shohei Ohtani mantenía su temporada estelar.

Los Dodgers de LA y Ohtani derrotaron a los Rockies de Colorado 11-4 ese viernes, y la estrella japonesa entregó otro rendimiento excepcional – como se ha vuelto costumbre para el miembro fundador del club 50/50.

Ohtani volvió a conectar un jonrón, robó otra base y mantuvo con vida sus esperanzas de un Triple Crown.

Ohtani lidera la Liga Nacional en jonrones con 54 y encabeza la tabla de líderes en RBIs con 130. La sensación japonesa ahora necesita alcanzar a Luis Arraez de los Padres de San Diego en el promedio de bateo para asegurar el primer Triple Crown desde 2012.

"Ha tenido una temporada increíble", dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, según MLB.com.

