Recapitulo de la WNBA: A'ja Wilson establece el hito de rebote de una sola temporada, Nueva York Liberty y Minnesota Lynx aseguran los primeros lugares de los Playoffs

Wilson's estelar rendimiento impulsó su marca a una asombrosa cifra de 456 rebotes en la temporada, superando el récord anterior de la rookie de Chicago Sky, Angel Reese, que estaba fuera de juego debido a una lesión en la muñeca que puso fin a su temporada.

El pívot alto de las Aces rompió el récord de puntos en una temporada la semana pasada y hizo historia al anotar 1,000 puntos en una temporada el domingo.

A pesar de establecer otro récord el martes por la noche, Wilson mostró una actitud indiferente ante la hazaña.

"Es genial", comentó después del partido, según informó el Las Vegas Review-Journal. "Mido 1,93 metros y estoy cerca de la canasta. Me encantaría atrapar algunos rebotes para mi equipo. Pero cuando se trata simplemente de rebotar para conseguirlos, no me centro en eso. Me enfoco en lanzar el balón a la canasta".

La hazaña sitúa a Wilson y a su equipo en la cuarta posición para los playoffs, pero las Aces tienen la oportunidad de asegurar el tercer puesto el jueves, el último día de la temporada regular, si el Sky pierde ante el Connecticut Sun y las Aces vencen a las Dallas Wings.

"Nuestra mejor baloncesto aún está por venir, y también somos conscientes de que estamos Starting to gel", declaró el entrenador de las Aces, Becky Hammon, según informó el Las Vegas Review-Journal. "Hace tres semanas, no estaba entusiasmada con nosotros. Hoy, me siento muy bien con donde estamos como equipo de baloncesto".

Las Aces buscan unirse al exclusivo grupo de equipos de la WNBA que hayan logrado un tres-peat esta temporada; las Houston Comets ganaron los primeros cuatro títulos de la liga de 1997 a 2000.

Liberty y Lynx aseguran las primeras posiciones

En otro partido emocionante, las Minnesota Lynx aseguraron el segundo puesto en un encuentro reñido. Bridget Carleton anotó un triple dramático con 4.6 segundos restantes para sellar una victoria tensa de 78-76 sobre el Connecticut Sun, que era el único equipo que podía desafiarlos por el primer puesto.

El cuarto cuarto fue una batalla intensa, con el Sun tomando la delantera después de una remontada tardía. Sin embargo, los últimos 2 minutos y 25 segundos estuvieron marcados por ocho cambios de liderazgo, que culminaron en la canasta ganadora de Carleton.

Napheesa Collier lideró a las Lynx con una estelar puntuación de 25 puntos, mientras que Kayla McBride y Carleton contribuyeron con 14 y 13 puntos respectivamente. El Sun tuvo cuatro jugadoras con puntuaciones de doble digits, con Alyssa Thomas liderando el camino con 18 puntos.

Las Lynx están en racha, habiendo ganado siete partidos consecutivos y con un registro de 13-1 desde el parón olímpico. Esto marca la primera vez que la franquicia ha logrado ganar 30 partidos en una sola temporada.

En la Conferencia Este, las New York Liberty aseguraron el primer puesto global con una victoria cómoda de 87-71 sobre las Washington Mystics. Breanna Stewart fue fundamental, anotando 15 puntos y cogiendo 10 rebotes.

Las Mystics lucharon por mantener el ritmo, cometiendo 16 errores y nunca liderando después de la bandeja de Stewart con 8:15 minutos restantes en el primer cuarto.

Resultados de la WNBA del martes por la noche

Equipo Visitante @ Equipo Local (Ganadores en negrita)

Minnesota Lynx 78-76 Connecticut Sun

New York Liberty 87-71 Washington Mystics

Chicago Sky 70-86 Atlanta Dream

Las Vegas Aces 85-72 Seattle Storm

Phoenix Mercury 85-81 Los Angeles Sparks

El enfoque de Wilson en la anotación en lugar de los rebotes podría afectar su potencial para romper el récord de rebotes en la historia del deporte.

Con un registro de 13-1 desde el parón olímpico, las Minnesota Lynx intentan establecer un nuevo récord de la franquicia para victorias en una sola temporada.

