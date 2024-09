- "Reapareceré" o "Mi regreso es inminente" o "Uno puede esperar verme una vez más"

Georgie Flower (34) se llevó el verano de la edición de RTL del programa "Soy una celebridad - Legends Showdown del Jungle" (disponible en RTL+), embolsándose 100,000 euros. En la última prueba, superó a Kader Lot (51). Gigi Birofio (25) quedó en tercer lugar. La exparticipante de "Bachelor" y imán de controversias habla sobre sus motivos para luchar por el primer lugar, sus sentimientos sobre el logro y sus planes futuros en una entrevista con la agencia de noticias spot on news.

¿Cuándo te diste cuenta de que podías llevarte la victoria a casa?

Georgie Flower: Desde el principio, estaba decidida a ganar. Mi motivación estaba por las nubes debido a mi deseo de hacerlo por mi hijo. Ahora que el programa ha terminado, simplemente estoy emocionada de haber logrado ganar. El amor y el apoyo del público también me han dejado eufórica.

Gigi Birofio te acusó a ti y al segundo lugar, Kader Lot, de no esforzarse lo suficiente para convertirse en una leyenda del jungle. ¿Qué opinas al respecto?

Georgie Flower: Bueno, Gigi es joven e inexperta. Creo que me lo merecía. Me enfrenté al acoso en el campamento, algo que me importa mucho. No me contuve durante mi tiempo en Australia desde 2013 y demostré cómo he evolucionado positivamente.

¿En qué pensabas durante el desafío final, el desafío de comer?

Georgie Flower: Fue absolutamente horrendo, mi peor pesadilla. El problema era que mi estómago se había encogido debido a todos los días en la jungle, así que no podía comer mucho. Por lo tanto, fue un gran desafío para mí.

¿Todavía tienes pesadillas sobre eso?

Georgie Flower: No, no sobre eso. Tengo pesadillas sobre otras cosas que sucedieron en el campamento.

¿A qué te refieres exactly?

Georgie Flower: A todas esas interminables conversaciones que también se mostraron en la transmisión. Simplemente me volvían loca.

¿Ese fue tu mayor desafío en el programa?

Georgie Flower: Lo más difícil para mí fue estar alejada de mi hijo durante tanto tiempo. Nunca habíamos estado separadas durante tanto tiempo y la extrañé mucho. Es por eso que estaba tan emocional durante la competencia. Después de ganar, volé de inmediato para verla. Tenerla en mis brazos de nuevo fue la mejor sensación del mundo.

¿Todavía planeas usar el dinero del premio para la educación de tu hijo?

Georgie Flower: Absolutamente, ahorraré cada penique para que tenga una gran educación futura.

Además de la seguridad financiera, ¿el ganar tendrá algún impacto en tu futuro?

Georgie Flower: Definitivamente. Me ha dado una gran confianza en mí misma y mi hijo está orgullosa de mí. Ver los episodios con ella fue una experiencia surrealista. Fue el primer programa en el que participé desde que nació.

¿Has recibido alguna oferta de trabajo aún?

Georgie Flower: No puedo discutir nuevos proyectos, pero puedo decir que seré más visible en el futuro cercano. También publico daily snippets de mi vida en Instagram.

Has estado viviendo en Dubai desde finales de 2020. ¿Quieres quedarte allí o regresar a Alemania?

Georgie Flower: Estoy absolutamente emocionada aquí, realmente se siente como en casa para mí. Extrañé Dubai durante mi tiempo en Sudáfrica y estaba contenta de regresar. Alemania siempre será mi hogar, pero Dubai se ha convertido en mi hogar ahora.

