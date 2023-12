¿Realmente le importa al mundo del fútbol acabar con la homofobia?

Pero no sólo las estrellas del fútbol se preocupan por la aceptación dentro de su mundo: también los aficionados.

Si Gales se clasifica para la Copa Mundial de 2022, será un sueño hecho realidad para James Brinning.

Como seguidor de la selección desde hace muchos años, a Brinning nada le gustaría más que ver a Gareth Bale, Aaron Ramsey y compañía en el mayor torneo del fútbol internacional.

Pero si el año que viene los Dragones acuden a la cita mundialista, por primera vez en más de sesenta años, Brinning se enfrenta a la posibilidad de no poder viajar para ver en persona ninguno de los partidos de la selección, no por restricciones del coronavirus, sino porque es gay y este Mundial se celebrará en Qatar, donde la homosexualidad es ilegal y se castiga con hasta tres años de cárcel.

"Poder ver jugar a Gales en el Mundial sería una oportunidad única en la vida", declaró Brinning a CNN Sport. "Pero, sinceramente, no sé si sería capaz de ir porque no me sentiría seguro. Y es muy triste pensar en eso, porque debería poder formar parte de un momento tan importante en la historia del fútbol galés, si es que ocurre".

En julio, los organizadores de la Copa Mundial de Qatar declararon a la CNN que no impedirán la entrada al país a nadie por motivos de "orientación sexual", ni por ningún otro aspecto, incluida su "raza, religión, credo".

"Este Mundial está abierto a todo el mundo".

Sin embargo, la decisión de la FIFA de organizar el torneo en un país en el que los aficionados LGBTQ+ podrían no sentirse bienvenidos es sólo uno de los aspectos de un problema más amplio al que se enfrenta el fútbol en la actualidad, en el que los aficionados LGBTQ+ consideran que la homofobia está aumentando en este deporte y que los órganos rectores del juego no están haciendo lo suficiente para abordarlo.

En una declaración a la CNN, un portavoz de la FIFA afirmó: "Como se establece en la Estrategia de Sostenibilidad de la Copa Mundial de la FIFA, Qatar, como país anfitrión, es plenamente consciente de su responsabilidad de adherirse a las expectativas y requisitos de la FIFA en materia de derechos humanos, igualdad y no discriminación."

"Qatar se compromete a garantizar que todo el mundo pueda disfrutar del torneo en un entorno seguro y acogedor, a tender puentes de entendimiento cultural y a crear una experiencia integradora para todos los participantes, asistentes y comunidades locales, incluida la comunidad LGBTIQ+", añadió el portavoz.

"La FIFA confía en que se tomarán todas las medidas necesarias para que los aficionados LGBTIQ+ y sus aliados disfruten del torneo en un entorno acogedor y seguro, como todos los demás".

Las preocupaciones de Brinning no se limitan a la ocasión más prestigiosa del fútbol.

Los aficionados LGBTQ+, afirma, se encuentran a menudo con que tienen que investigar cuáles son las actitudes hacia las personas LGBTQ+ en determinados países cuando se celebran acontecimientos como la Eurocopa, la Europa League y la Liga de Campeones, antes de viajar al extranjero para apoyar a sus equipos, sólo para saber si podrán pisar los estadios con seguridad.

En el Reino Unido, Brinning también señala la experiencia profundamente descorazonadora de oír cánticos homófobos entonados por compañeros de afición del mismo club.

"Recuerdo ver a los Spurs[Tottenham Hotspur] jugar contra el Chelsea en la Copa de la FA y estaba muy emocionado", recuerda Brinning. Y entonces surgió el conocido cántico 'Rent Boy' y me sentí muy decepcionado, no sólo por tener que escuchar un lenguaje homófobo, sino porque provenía de otros aficionados de los Spurs".

"Es algo que te aleja de la camaradería que se supone que debes compartir con tus compañeros de afición".

El cántico al que se refiere Brinning es una canción despectiva que se considera profundamente ofensiva para la comunidad LGBTQ+ y que se ha utilizado durante años para burlarse del Chelsea.

En una declaración sobre el tema de los insultos discriminatorios al comienzo de la nueva temporada, el Director Ejecutivo de la Premier League, Richard Masters, declaró: Creo que hemos dejado muy claro que la lucha contra la discriminación es una prioridad para la Premier League, al igual que para todos nuestros clubes".

"Hemos introducido una prohibición en toda la liga, de modo que si te pillan, no sólo se te prohibirá la entrada en tu propio club, sino también en todos los demás clubes de la Premier League [...] y con el regreso de los aficionados, estamos trabajando con los comisarios para ayudarles a resolver algunos de estos problemas en caso de que surjan".

Masters también afirmó que la Premier League está "trabajando con grupos de aficionados, con los aficionados, para ayudar a financiar algún tipo de educación de los aficionados para que la gente pueda comprender plenamente el impacto del abuso discriminatorio".

La Ley de Infracciones en el Fútbol -introducida por primera vez en el Reino Unido en 1991- no menciona como infracciones los cánticos homófobos ni el uso de lenguaje homófobo en los estadios. Incluso en la sección de la ley que considera un delito participar en cánticos de naturaleza "incidente", no hay ninguna referencia específica al lenguaje homófobo o a la homofobia como comportamiento "indecente".

¿Intentan realmente los organismos rectores del fútbol erradicar la homofobia?

En agosto, la Asociación de Futbolistas Profesionales -un sindicato de ex y actuales futbolistas de todas las ligas inglesas- publicó un análisis del abuso en línea dirigido a los futbolistas entre septiembre de 2020 y mayo de 2021.

Se descubrió que casi un tercio de todos los abusos dirigidos a los jugadores eran homófobos.

En diciembre de 2020, este tipo concreto de abuso alcanzó su punto álgido, en el mismo mes en que la campaña Rainbow Laces, dedicada a mostrar apoyo a la comunidad LGBTQ+ en el deporte, se desarrolla en todo el fútbol inglés.

El análisis de la PFA se produjo justo un mes después de que finalizara la Eurocopa 2020, una competición que, a pesar de toda la alegría que trajo consigo, también sirvió en ocasiones como lugar de discriminación hacia los aficionados al fútbol LGBTQ+.

El 23 de junio, Alemania se enfrentó a Hungría en un partido envuelto en una atmósfera de tensión y profundo malestar, ya que los activistas LGBTQ+ dejaron clara su preocupación por no sentirse especialmente bienvenidos en el choque.

Antes del partido, aficionados LGBTQ+, aliados y funcionarios alemanes, entre ellos el alcalde de Múnich, Dieter Reiter, habían solicitado a la UEFA -el organismo rector del fútbol europeo- permiso para iluminar el Allianz Arena con los colores del arco iris.

La petición se hizo en solidaridad con la comunidad LGBTQ+ de Hungría, tras la introducción en verano de una legislación en el país que prohíbe cualquier material en las escuelas que las autoridades consideren culpable de "promover" la homosexualidad o el cambio de género.

La legislación forma parte de una serie de políticas divisivas promovidas por el líder húngaro Victor Orban, un nacionalista de línea dura que ya ha arremetido contra las personas LGBTQ y los inmigrantes. "No se trata de los homosexuales, se trata de los niños y de los padres", dijo Orban en junio sobre la legislación".

La UEFA declinó la petición de Reiter y emitió un comunicado en el que afirmaba que la decisión se debía a su "contexto político", al tiempo que recordaba que el propio organismo es una "organización política y religiosamente neutral".

Pero la negativa de la UEFA a permitir un acto tan benigno como iluminar un estadio con los colores de la bandera arco iris no sólo dejó a un buen número de aficionados al fútbol LGBTQ+ sintiéndose apartados y descartados, sino que además planteó la cuestión de qué están haciendo exactamente los órganos rectores del fútbol para proteger y empoderar a los amantes del deporte rey que no son heterosexuales o cisgénero.

Todo esto ha llevado a los aficionados, clubes y jugadores de fútbol LGBTQ+ a preguntarse: ¿Se preocupa el mundo del fútbol por erradicar la homofobia del juego?

Lou Englefield, Director de Pride Sports y uno de los principales responsables de la campaña mundial Fútbol contra la homofobia, cree que los órganos rectores del fútbol podrían hacer mucho más para combatir este tipo de discriminación.

"Este año, la UEFA concedió licencias para celebrar la Eurocopa en países que prohíben las muestras de orgullo y solidaridad LGBTQ+", declaró a CNN Sport.

"Y luego no apoyaron a la comunidad cuando lo necesitaban y permitieron que naciones que están fomentando un sentimiento cada vez más homófobo se desmadraran. Y esto se opuso directamente a los principios de la UEFA de proteger y defender los derechos humanos".

Englefield señala que entre los aficionados al fútbol LGBTQ+ resuena la pregunta de si realmente tienen voz en la gobernanza de este deporte, ya que sus preocupaciones sobre la presencia de hostilidad y homofobia en el deporte a menudo quedan sin respuesta:

"Antes de la Eurocopa, por ejemplo, varias organizaciones e iniciativas de fútbol LGBTQ+ enviamos una carta a la UEFA para expresar nuestra preocupación por la retórica y los ambientes homófobos que podían encontrarse en algunas de las naciones anfitrionas", declaró Englefield.

"Y nunca recibimos respuesta. A día de hoy, todavía no hemos recibido ningún acuse de recibo de la carta".

La CNN se ha puesto en contacto con la UEFA para pedirle comentarios, pero no ha recibido respuesta.

Para Englefield, la falta de respuesta de la UEFA a esta carta indica un "fracaso" por su parte a la hora de proteger a los aficionados LGBTQ+.

"Sabemos que existen complicaciones cuando se trata de organizar grandes acontecimientos futbolísticos en naciones con su propia legislación y actitudes hacia los derechos LGBTQ+", afirmó.

"Pero hay maneras de lidiar con la homofobia sancionada por el Estado que algunas naciones perpetúan, y la UEFA no lidió bien con esto durante la Eurocopa 2020. En absoluto".

En cuanto a las formas de abordar la tarea de garantizar que los aficionados al fútbol LGBTQ+ se sientan seguros y bienvenidos en partidos celebrados en entornos que albergan una homofobia estricta, Englefield se apresura a sugerir lo que la UEFA y la FIFA podrían y deberían hacer.

Cuando se celebró la última Copa Mundial en Rusia, por ejemplo, FARE -la red antidiscriminación del fútbol en Europa y fuera de ella- utilizó dos sedes, una en San Petersburgo y otra en Moscú, llamadas "Casas de la Diversidad", explicó.

"Y en esas casas se celebraron talleres y se proyectaron películas informativas destinadas a fomentar la solidaridad con las personas LGBTQ+ y a concienciar sobre la difícil situación a la que tan a menudo se enfrentan las personas LGBTQ+ en Rusia".

"No nos obligó a boicotear el torneo, sino que creó espacios seguros para nosotros y animó a otros a conocer mejor nuestra comunidad, nuestras luchas y nuestro orgullo", afirmó.

"Nos permitió utilizar el torneo para poner de relieve el hecho de que las personas LGBTQ+ existen en el fútbol y para fomentar el compañerismo".

Englefield lamentó que, al celebrarse los partidos de la Eurocopa 2020 en naciones donde el sentimiento homófobo se respira en casi todos los rincones, no hubiera "Casas de la Diversidad" similares ni iniciativas diseñadas para apoyar a los aficionados al fútbol LGBTQ+ establecidas por la UEFA.

El fútbol debe evolucionar para incluir a las minorías, o morirá".

Rory Magrath es catedrático de Sociología en la Universidad de Solent, en Southampton, y su trabajo gira en torno a la identidad LGBTQ+ en el fútbol, la aceptación de la homosexualidad entre los aficionados al fútbol, la política contra la discriminación y la representación en los medios de comunicación deportivos.

"Aunque en la última década se ha producido un aumento de la visibilidad de la comunidad LGBTQ+ en el fútbol, con el despegue de Rainbow Laces y el hecho de que jugadores destacados como Harry Kane y Jordan Henderson lleven brazaletes arco iris durante el mes del Orgullo, todavía no es suficiente", afirmó Magrath.

"La campaña Rainbow Laces sólo dura unas semanas al principio de la temporada, ¿y después qué? Los jugadores no llevan brazaletes arco iris todo el año. ¿Qué ocurre con la visibilidad para los aficionados al fútbol LGBTQ+ cuando no es el Orgullo?".

Magrath cree que se debería hacer más para combatir la homofobia en el deporte en todas las épocas del año, no sólo cuando celebramos la comunidad en determinados meses.

Dice que el problema radica en parte también en otro de los principales órganos rectores del fútbol y en su tendencia a "reaccionar" ante los problemas sociales, en lugar de tomar la iniciativa al respecto.

"La FA [la Asociación de Fútbol, responsable de supervisar el fútbol inglés] suele ser más reactiva que proactiva a la hora de enfrentarse a la homofobia", declaró Magrath a CNN Sport.

"Aunque hemos visto una mayor visibilidad en los últimos años, ha sido como resultado de la presión externa y de las campañas de grupos de seguidores LGBTQ+ liderados por aficionados de los clubes a los que la FA ha respondido, más que por iniciativa interna".

En un comunicado, un portavoz de la FA declaró a la CNN:

"La FA está firmemente en contra de todas las formas de prejuicio y nos comprometemos a abordar la homofobia, la bifobia y la transfobia en todos los niveles del fútbol inglés [...] nos esforzamos por garantizar que el fútbol a todos los niveles sea un entorno acogedor, inclusivo y seguro para todos".

La FA también se refirió específicamente al tema de la visibilidad LGBTQ+ en la Eurocopa 2020.

"Creemos que los modelos de conducta y los aliados son clave para aumentar la visibilidad y nos sentimos orgullosos de aliarnos con las comunidades LGBTQ+ de todo el mundo durante el partido de Inglaterra de la UEFA EURO 2020 contra Alemania este verano", rezaba el comunicado.

"Damos la bienvenida a la bandera del Orgullo en todos los partidos de Inglaterra en el estadio de Wembley y seguimos mostrando nuestro apoyo al grupo de seguidores del Orgullo de los Tres Leones, al tiempo que ofrecemos programas de modelos de conducta y alianzas para nuestros empleados, en colaboración con Stonewall."

Al margen del fútbol inglés, Magrath opina que, al elegir como sede de grandes competiciones naciones que castigan las relaciones y los actos sexuales entre personas del mismo sexo, la FIFA y la UEFA están enviando mensajes contradictorios a los aficionados al fútbol LGBTQ+.

"Por un lado, los aficionados ven a jugadores destacados con brazaletes arco iris, lo que les hace pensar que hay un lugar para ellos en el fútbol", afirma Magrath. "Y, por otro lado, la próxima Copa Mundial se celebra en Qatar, donde los aficionados LGBTQ+ saben que se enfrentan a consecuencias si se expresan en público mientras estén allí".

Magrath considera que la UEFA y la FIFA no se solidarizan debidamente con los aficionados al fútbol LGBTQ+ argumentando, como hicieron durante el partido de la Eurocopa 2020 entre Alemania y Hungría, que no quieren formar parte de ningún "acto o declaración política", lo que les permite evitar tomar medidas importantes contra la homofobia de Estado que se filtra en el fútbol.

"Cuando no hacen manifestaciones de apoyo a la comunidad, como su negativa a iluminar el Allianz Arena con los colores del arco iris, están intentando despolitizar el fútbol", afirmó Magrath. "¡Como si nunca antes hubiera habido política en el deporte!".

A lo largo de su investigación, Magrath ha descubierto que, si bien muchos aficionados LGBTQ+ consideran que el fútbol se está volviendo inclusivo, casi todos aquellos con los que habló siguen sin creer que el fútbol sea un espacio acogedor para ellos.

Y, mientras se acusa a los órganos de gobierno más influyentes del deporte de no mostrar apoyo a la comunidad cuando más lo necesita, la homofobia sigue recorriendo el deporte rey.

"Los aficionados siguen pensando que tienen que mostrar un comportamiento heteromasculino para encajar", afirma Magrath. "A pesar de los cambios positivos en las actitudes que hemos visto en los últimos años, existe una disparidad entre las percepciones de la visibilidad LGBTQ+ en el fútbol y las experiencias de los propios aficionados".

Mientras las instituciones más poderosas del fútbol se enfrentan a sugerencias de que son indiferentes a la homofobia que tan claramente existe en este deporte, Magrath advierte que -a menos que se tomen medidas serias para abordar el problema- el juego corre el riesgo de desvanecerse en el futuro.

"El fútbol tiene que evolucionar para incluir a las minorías y a los aficionados LGBTQ+; si no lo hace, perderá a esos aficionados para siempre y excluirá a un gran número de personas", afirmó Magrath.

"Si no mejoramos la cultura del fútbol para convertirlo en un espacio seguro -y si sus órganos de gobierno no hacen lo suficiente para garantizarlo-, entonces el juego morirá".

