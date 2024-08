- Reacciones al anuncio del concierto de Taylor Swift: "Se trata de atacar a las mujeres"

Organizadores de Eventos Cancelan los Tres Conciertos Programados de Taylor Swift en Viena

Los organizadores de los conciertos de Taylor Swift en Viena han cancelado los tres shows planeados al día previo al primer evento. La razón dada fue un supuesto ataque terrorista planeado en el Estadio Ernst Happel. "No tuvimos otra opción", declaró Barracuda Music, el organizador del evento, en su sitio web.

Reacciones a la Cancelación del Concierto de Taylor Swift

La noticia impactante ha causado revuelo en línea, no solo entre los fans decepcionados que habían estado esperando el concierto durante mucho tiempo. "Atacar un concierto de Taylor Swift significa targeting a mujeres y niñas. Otra vez. La conexión entre el terrorismo y la violencia masculina debe hacerse", escribió la periodista del "Daily Telegraph" Suzanne Moore en X. Moore no es la única que establece la conexión con la misoginia. "No puedes decirme que el femicidio y la misoginia no son epidemias. Tres niñas pequeñas murieron en una clase de baile. Se cancelaron conciertos debido a amenazas terroristas. Estoy absolutamente horrorizada por la falta de responsabilidad de los medios en la radicalización de los jóvenes hombres", escribió un usuario.

Ella se refiere al reciente ataque con cuchillo en Southport, Inglaterra, donde un joven mató a tres niñas y lesionó a varias otras. "No es coincidencia que tres niñas fueron asesinadas en un evento de Taylor Swift y nueve días después su concierto es atacado. Si crees eso, eres increíblemente ingenuo sobre el aumento de los delitos de odio misoginos y los hombres radicalizados en línea que los cometen", comentó un usuario.

"Este ataque a los eventos de Taylor Swift está principalmente planeado para targeting específicamente y dañar a las mujeres. Necesitamos hablar sobre cómo ambos sospechosos eran chicos menores de 20 años y cómo la generación más joven de chicos es violentamente misógina. Lo que no haremos es culpar a Taylor o al Islam", escribió un usuario de X.

Misoginia

Los conciertos de Swift son conocidos por ser un espacio seguro para las chicas y las mujeres. Los fans Recently han informado de un ambiente generalmente pacífico. En los conciertos de Swift, las fans principalmente mujeres pueden expresarse como son y como quieren ser. El valor más importante: la tolerancia.

"Me siento enferma viendo a personas que intentan intencionalmente destruir espacios donde la gente, especialmente las mujeres, se sienten seguras, felices y libres de solo ser ellas mismas porque tienen un odio misógino profundo hacia Taylor Swift", escribió un usuario en X. Otros fans argumentan allí que ahora es fácil entender por qué Swift suele mantener sus declaraciones políticas para sí misma. "ESTO es por qué Taylor Swift no ha hablado políticamente. Más de 150 shows internacionales donde millones de vidas están en juego", comentó un usuario.

Los hombres y los chicos también expresaron su decepción y preocupación después de la cancelación de los conciertos de Taylor Swift debido a las amenazas terroristas sospechosas. La conexión entre el reciente ataque con cuchillo en Southport y las amenazas terroristas en los conciertos de Swift llevó a algunos usuarios a discutir el aumento de los delitos de odio misoginos y el papel de los hombres radicalizados en estos incidentes.

