- RB Leipzig empató en el último test contra el PSG

RB Leipzig se quedó sin una victoria prestigiosa en su último partido de pretemporada antes del inicio de la nueva temporada de fútbol. Empataron 1:1 (1:0) contra el alineación llena de estrellas de Paris Saint-Germain. Lois Openda (13') dio una ventaja temprana a los locales, que Goncalo Ramos (70') igualó. Leipzig comenzará su nueva temporada con un partido de la Copa DFB contra Rot-Weiss Essen el próximo sábado.

El entrenador de Leipzig, Marco Rose, alineó a Xavi Simons, quien fue prestado de vuelta a Leipzig desde PSG el lunes pasado, y a David Raum, quien recently returned to training with the German national team. Leipzig tuvo que prescindir de los jugadores lesionados Christoph Baumgartner, Xaver Schlager, el nuevo fichaje Assan Quedraogo, El Chadaille Bitshiabu, y el medallista de plata olímpica Castello Lukeba. PSG viajó sin 14 jugadores de su plantilla, pero el nuevo fichaje Willian Pacho, que llegó de Eintracht Frankfurt, empezó.

Fútbol de verano en la primera mitad

Ambos equipos jugaron más como fútbol de verano en la primera mitad, con los visitantes siendo el lado más activo. Sin embargo, los locales tomaron la delantera cuando PSG no pudo limpiar un córner de Leipzig, lo que permitió a Openda rematar clínicamente. Los visitantes buscaron el empate, pero el exjugador del Frankfurt Randal Kolo Muani falló dos buenas oportunidades (29', 33'). Leipzig solo amenazó el gol de PSG una vez más a través de Simons (34'), pero Donnarumma salvó con los pies.

Pocos ataques de Leipzig después del descanso

Después del descanso, el nuevo fichaje de Leipzig, Maarten Vandevoordt, hizo una buena parada para evitar el gol de Kang-in Lee (53'). Nuno Mendes (66') también estuvo cerca del empate, pero Ramos finalmente marcó el merecido empate desde 16 metros. Leipzig creó pocas oportunidades ofensivas en la segunda mitad, en parte debido a los numerosos cambios.

