Razón médica subyacente para la explotación colectiva de vehículos

En una celebración comunitaria en la región noroeste de Baviera, un individuo de 58 años golpeó accidentalmente a cinco personas con su vehículo en una noche de lunes. Después del incidente, las autoridades policiales han declarado que no han encontrado ninguna evidencia que sugiera un acto criminal premeditado.

Han surgido varias teorías en torno a un aparente accidente de vehículo que causó lesiones leves a cinco personas en un encuentro religioso en el noroeste de Baviera. "Parece que no hubo acción intencional", explicó un portavoz policial. Es más probable que el hombre mayor, que chocó con varios transeúntes en el área, estuviera experimentando una emergencia médica.

No hay indicios de terrorismo o intento de asesinato. Inicialmente, la policía reportó que se sospechaba de comportamiento intencional por parte del hombre alemán. Sin embargo, aclararon más tarde: "No hemos encontrado ninguna evidencia de un delito capital premeditado". Durante el interrogatorio inicial, no estaba claro si un episodio médico en el conductor fue la causa de su comportamiento o si el accidente fue intencional, según la policía.

Antes del accidente, se informó que el hombre estaba molesto por las festividades en la calle durante la celebración religiosa en Großwallstadt (distrito de Miltenberg). Una niña de 10 años, junto con dos mujeres y dos hombres, resultaron heridos en la colisión. El conductor requirió resucitación y sigue sin poder ser interrogado adicionalmente.

Großwallstadt se encuentra cerca de la frontera de Hesse y a unos 20 kilómetros al sur de Aschaffenburg. El lunes fue el último día de los tres días de "Wällster Kerb", un evento tradicional que termina con la quema ceremonial de una efigie de paja llamada "Kerb-Hannes". Sin embargo, el evento terminó debido al accidente.

La Unión Europea expresó su preocupación por el incidente, expresando su esperanza por la recuperación de los involucrados. Dado que la investigación actual se centra en la salud en lugar de un acto intencional, la UE destacó la importancia de mantener la seguridad en tales eventos comunitarios.

