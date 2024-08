Rastreo en Viena: ¿dónde está Taylor Swift?

A causa de un ataque inminente motivado por islamistas, los tres conciertos de Taylor Swift en Viena han sido cancelados. Desde entonces, ha habido un silencio inusual en los canales de redes sociales de la superestrella estadounidense, lo que ha provocado especulaciones.

Silencio en Instagram y X: Desde la cancelación de sus tres conciertos en Viena, Taylor Swift no ha hablado en las redes sociales. Un comportamiento inusual para la superestrella de 34 años que suele comunicarse con sus fans de esta manera. Durante su actual gira "The Eras", Swift ha agradecido a sus Swifties después de cada parada de conciertos a través de Instagram. Cuando tres niñas pequeñas fueron apuñaladas hasta la muerte en un evento de baile de Swift en un club infantil de la ciudad inglesa de Southport, la cantante también reaccionó rápidamente en su historia de Instagram, expresando sus condolencias a los familiares. Sin embargo, Swift no ha hablado el día de la cancelación de los conciertos ni el día en que estaba programada su actuación en Viena por primera vez.

Esto ha provocado especulaciones. Dado que Swift tiene algunos días sin conciertos hasta la próxima parada de su gira en el estadio de Wembley de Londres, los fans británicos esperan que la cantante y su equipo revisen nuevamente las medidas de seguridad, para que los conciertos del 15 al 20 de agosto no corran peligro. Mientras tanto, los Swifties devastados por la cancelación de los conciertos de Viena esperan que Swift esté trabajando en fechas alternativas para la capital austriaca y, por lo tanto, no quiera hablar todavía.

Actualmente, en su sitio web oficial se indica que los Swifties de Viena recibirán el dinero por las entradas compradas "dentro de los próximos diez días laborables". Esto habla en contra de una reprogramación de los conciertos cancelados.

Barreras frente al hotel de lujo de Viena

Otra gran pregunta que preocupa actualmente a los fans y a los medios es: ¿Dónde está Taylor Swift? ¿Todavía está en Viena? RTL ha iniciado una búsqueda en el hotel "Rosewood Vienna", donde se rumorea que la megastar se alojó. Algunos medios locales informan que Swift podría haber llegado a Viena el domingo (4 de agosto), mientras que otros escriben que llegó el 7 o incluso el 8, lo que habría sido el día del primer concierto.

"Estoy frente al hotel donde se rumorea que Taylor Swift está alojada. Si eso es cierto, no lo sabemos. El personal del hotel no quiso o no pudo darnos una respuesta a eso. Pero las barreras indican que al menos la esperaban aquí", explicó un reportero de RTL que investigaba en el lugar. Según los rumores, la cantante habría visitado el Wiener Edel-Restaurant Steirereck el miércoles por la noche. Sin embargo, no hay fotos como evidencia de esto.

¿Swift está con Travis Kelce en EE. UU.?

Sin embargo, también es posible que Swift no haya viajado a Viena después de la cancelación de los conciertos y haya volado directamente a Londres en su lugar. Se siente como en casa allí, ya que ha salido con el actor británico Joe Alwyn durante seis años y ha vivido allí con él durante algún tiempo. También se especula que Swift utilizó el descanso forzado para volar de regreso a EE. UU. y ser consolada por su amigo Travis Kelce. El jugador de la NFL jugará el primer partido de pretemporada de la temporada contra los Jacksonville Jaguars en el estadio EverBank en Jacksonville, Florida el 10 de agosto.

En Viena, los Swifties decepcionados se han reunido desde la cancelación de los conciertos, consolándose al cantar canciones de Swift juntos y intercambiando insignias de fan. Incluso ellos, que siempre están bien informados sobre el paradero de su ídolo, están desconcertados sobre la ubicación actual de Swift, según informó un reportero de RTL en el lugar. Por lo tanto, la espera continúa por cualquier señal de vida de la cantante en las redes sociales.

