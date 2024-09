Rápidamente se agotaron en un día, la tan esperada gira de renacimiento de Oasis.

El anuncio de la reunión de los hermanos Gallagher para una serie de conciertos después de años de rivalidad ha generado entusiasmo entre los seguidores de Oasis. En solo unos días, todas las 15 presentaciones fueron vendidas. A los fans decepcionados se les aconseja tener cuidado con los estafadores que circulan.

Los conciertos de reunión de la aclamada banda de Britpop Oasis en el Reino Unido e Irlanda ya están agotados. Después de un día de solicitudes frenéticas de entradas, caídas de plataformas en línea y tiempos de espera extendidos, todas las entradas para los 15 eventos programados fueron oficialmente agotadas para el sábado por la noche, según lo compartido en las redes sociales por el grupo. Una vez más, la banda advirtió a los fans sobre la venta de entradas duplicadas e inválidas en el mercado secundario.

Para miles de admiradores de Oasis, el día terminó con emoción frente a las pantallas de la computadora y el teléfono. Decenas de miles de ellos pasaron horas haciendo cola en línea antes de finalmente obtener su oportunidad de comprar entradas. En ocasiones, las plataformas de venta fallaron o se volvieron inaccesibles, y varios fans expresaron su descontento en las redes sociales sobre cómo los precios habían aumentado más del doble debido a la alta demanda, y que fueron expulsados inesperadamente de la cola después de esperar durante largos períodos.

Largas colas para los fans

"Hoy va a ser el día de perder las entradas", expresó un usuario, haciendo referencia a la popular canción de Oasis "Wonderwall". Otro usuario bromeó: "Por supuesto, hay medio millón de personas delante de mí en la cola de Oasis, estoy bastante esperanzado". Otros bromeaban que la banda se había disuelto de nuevo mientras esperaban en la cola.

Después de un hiatus de 15 años, Liam (51) y Noel Gallagher (57) anunciaron el martes que volverían a colaborar para una gira de verano en 2023. "La espera ha terminado", anunciaron. El interés en la banda se disparó, con las transmisiones de Oasis en Alemania cuadruplicándose en un día después del anuncio, según GfK Entertainment.

Oasis es reconocida como una de las bandas más exitosas de la historia de la música británica, con éxitos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" y "Supersonic" siendo el epitome de la década de 1990. Ganaron reconocimiento en 1994 con su álbum de debut "Definitely Maybe", que luego reeditaron para su 30º aniversario, incluyendo pistas bonus y versiones alternativas de las canciones.

Años de enfrentamiento entre hermanos

En el verano de 2009, la banda se disuelve debido a una intensa discusión entre Noel y su hermano menor Liam, quien era el vocalista principal. Noel anunció que ya no podía trabajar con Liam, y los hermanos continuaron carreras en solitario, manteniendo una disputa pública durante años.

Ahora, los Gallagher planean enterrar el hacha de guerra y actuar juntos en una gira de 15 shows en el Reino Unido y dos shows en Irlanda, comenzando en Cardiff, Gales el 4 y 5 de julio, seguido de cinco shows en su ciudad natal de Manchester y cinco shows en el Wembley Stadium de Londres, tres shows en Edimburgo y un show final en Dublín.

Según la BBC, un total de 1,4 millones de entradas estaban disponibles para los 17 eventos al aire libre. Las entradas para la gira de reunión comenzaron en 86,50 euros para una zona de asiento, con entradas de pie a partir de 175 euros. La banda advirtió contra la venta no autorizada de entradas de concierto a precios inflados. Varios sitios web estaban ofreciendo entradas a múltiples veces el precio original, incluso hasta miles de euros.

Es incierto si los fans decepcionados de Oasis tendrán eventualmente la oportunidad de ver a la banda en vivo. Sky News informó que una plataforma de venta

Lea también: