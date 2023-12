Ramla Ali es la campeona de boxeo que redefine la belleza

Con los guantes puestos, el sudor chorreando y el pelo recogido en trenzas, "la mitad de mis fotos (en las redes sociales) son de mí hecha un desastre en el gimnasio", dice. "Pero las publico para mostrar el lado duro del boxeo. Es el trabajo duro que hay que hacer".

El trabajo de Ali ha dado sus frutos. En 2016, fue coronada mejor boxeadora amateur del país en su división de peso; ganó el Campeonato Nacional Élite, la Serie de Títulos Ingleses y el Gran Campeonato Élite Británico. Otro momento decisivo en su carrera llegó dos años después, cuando cumplió su sueño de representar a Somalia -su país natal- a nivel internacional.

Hasta entonces, el país carecía de federación de boxeo. Junto a su marido y entrenador, Richard Moore, Ali creó una desde el Reino Unido, y ahora viaja por todo el mundo para participar en competiciones -desde Botsuana hasta la India, pasando por Hong Kong-, y actualmente es campeona de la zona africana del peso pluma.

Un lado más relajado de la campeona de boxeo fue capturado por el fallecido titán de la fotografía de moda Peter Lindbergh, quien la fotografió para la edición de septiembre de 2019 de "Forces For Change" de British Vogue. Ali vio su portada como una forma de ayudar a impulsar la conversación sobre la representación en la moda. "Ver a chicas que se parecen a mí, con un afro, en la portada de las revistas es increíble", dijo.

Otro momento destacado fue su conversación con la editora invitada del número, Meghan Markle, encargada de elegir a las protagonistas de la portada. (Hubo 15 en total, entre ellas la actriz y defensora del colectivo LGBTQ Laverne Cox, la Primera Ministra de Nueva Zelanda Jacinda Ardern, la actriz Gemma Chan y la activista Sinéad Burke).

"Es una historia divertida", dijo Ramla, explicando cómo había perdido una llamada a su móvil desde un número privado y supuso que se trataba de una llamada fraudulenta. Cuando recibió otra llamada del mismo número, la ignoró.

"La tercera vez pensé que probablemente era mi madre. Contesté y la persona que llamaba dijo: 'Hola, soy Meghan'". cuenta Ali. "Tuvimos una charla encantadora; es la persona más dulce. Todo lo que salía de su boca era muy genuino".

Ali llegó al Reino Unido como refugiada de guerra. Por eso no sabe su fecha exacta de nacimiento. Su familia huyó de Somalia a principios de la década de 1990, después de que su hermano mayor, que entonces sólo tenía nueve años, muriera al caerle una granada en el jardín mientras jugaban. Temiendo por sus vidas, la familia huyó de Mogadiscio en un barco atestado hasta Kenia, antes de establecerse finalmente en Londres.

Al principio, a Ramla le costó adaptarse a su nueva vida. Como se burlaban de ella por el peso que había ganado en la adolescencia, Ali empezó a boxear para recuperarlo, pero mantuvo esta actividad en secreto para su familia durante más de una década. Su madre, ahora su "fan número uno", decía, consideraba inmodesto que las mujeres practicaran deporte. "Cuando vienes de un hogar africano, la educación es clave".

Cuando Ali entró por primera vez en su gimnasio local de East Ham, Londres, con 13 años, tuvo que esperar hasta 40 minutos para utilizar los vestuarios, ya que no había instalaciones para mujeres. "Era la única chica", recuerda.

Al recordar su concepción infantil de la belleza, Ali explicó la influencia de la televisión en la creación de ideales. "Cuando estaba en sexto curso (unos 10 años), me estropeé el pelo (tratándolo)", dijo. "Todo lo que quería era el pelo liso porque era lo único que veía en la televisión. Ahora acepto mi pelo natural".

Aceptando el reto de su nueva condición de modelo, Ali ve la belleza como una fuerza, más que como un bien superficial. "La belleza es 100% fuerza interior", afirma. "Tienes que sentirla: eso es lo que significa la belleza para mí. Hay tantas mujeres guapas ahí fuera, pero si no te sientes una persona bella por dentro, entonces has pasado de un diez a un dos. Aunque suene cursi, lo creo de verdad".

Hoy tiene la vista puesta en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, pero eso no le ha impedido encontrar tiempo para hacer voluntariado. Un día a la semana imparte clases de defensa personal a mujeres "predominantemente con hiyab", dijo, de entre 20 y 40 años, en el sur de Londres. "Es un espacio seguro para ellas, libre de hombres".

"No es una clase de boxeo. Les enseño a boxear. Eso les encanta", añade Ali. "Algunas de las chicas han dicho que de hecho se sienten más seguras caminando solas, así que creo que he hecho bien mi trabajo".

Negándose a encajar en un solo molde, Ali también está pisando fuerte en los tableros de la moda y la belleza, como embajadora de marcas como Coach, Nike y Pantene. También ha firmado un contrato con IMG Models.

Ha observado una notable mejora en términos de diversidad en la moda, con marcas que están forjando nuevos caminos más inclusivos. "Nike tiene ropa deportiva para tallas grandes", afirma. "Cualquiera puede tener buen aspecto cuando va al gimnasio. Mientras estés sano, puedes tener la talla que quieras".

Su mensaje sobre el amor propio y el respeto a los demás es algo que espera que llegue a sus jóvenes fans: tiene casi 40.000 seguidores en Instagram.

"Una chica puede ser muy feliz publicando [una foto de sí misma] con un sujetador deportivo y pantalones calientes - déjala hacer eso", dijo. "No hace falta comentar: '¿Qué pensaría tu madre? Eso hace que la gente se avergüence de su cuerpo. Deja que se sienta cómoda".

Ramla cree que Instagram puede ser una herramienta positiva para crear comunidades y compartir ideas sobre la belleza desde nuevas perspectivas. A modo de ejemplo, una de sus mayores fuentes de inspiración en la plataforma es la estrella del tenis Serena Williams.

"La sigo desde que entré en Instagram", dice Ali. Me encanta que no tenga miedo de ser ella misma: publica fotos en las que dice: 'No me las voy a retocar, quiero que se me vea la celulitis'".

"Me encanta porque no todo el mundo tiene una piel perfecta, y entonces te miras a ti misma y piensas: 'Vaya, yo también puedo quererme'", continúa. "Si alguien tan increíble como Serena está feliz de mostrar esto al mundo, entonces yo no debería sentirme avergonzada".

Fuente: edition.cnn.com