Rameshbabu Praggnanandhaa: Tras vencer a Magnus Carlsen, el primer pensamiento del joven ajedrecista indio fue recuperar el sueño.

Mientras la mayoría de la gente duerme, un chico de 16 años se sienta en su silla y se tapa la boca con la mano, conmocionado. Se está dando cuenta de la magnitud de lo que acaba de hacer.

Rameshbabu Praggnanandhaa ha sorprendido a Magnus Carlsen y se ha sentado a la mesa de los mejores al derrotar al jugador más dominante del ajedrez.

Pero en lugar de celebrarlo, Praggnanandhaa piensa en hacer la digestión.

"Creo que se trata simplemente de irse a la cama", explicó a CNN Sport. "Se trata de ir a la cama, ya que no creo que vaya a cenar a las 2:30 de la madrugada".

Para Praggnanandhaa, es el momento más importante de su carrera hasta la fecha.

Para la joven estrella -apodada Pragg- fue un momento decisivo conseguir una victoria contra el cinco veces campeón del mundo y actual número 1 del mundo durante el Airthings Masters -un torneo en línea- celebrado en febrero. Con ello, se convierte en el jugador más joven en vencer a Carlsen desde que la superestrella se proclamó campeón del mundo en 2013.

Pero incluso después de meses para reflexionar sobre la victoria, Praggnanandhaa sigue siendo sensato al respecto, a pesar de la fanfarria que la ha acompañado; una habilidad que ya ha aprendido a una edad temprana.

"Aunque hubiera tenido tiempo, no creo que lo hubiera celebrado, porque normalmente no celebro demasiado las cosas porque, vale, esto es sólo una victoria, y es sólo una victoria, y es un partido rápido, así que hay muchas más cosas que hacer y muchas más cosas en las que trabajar", afirmó Praggnanandhaa.

"Es sólo una victoria, así que no es el final de algo. Y creo que lo mismo ocurre con una derrota. Si pierdes un partido, no es como el final".

Influyó en

Nacida y criada en Chennai (India), la hermana mayor de Praggnanandhaa, Vaishali, también es una ajedrecista de éxito, que se convirtió en mujer gran maestra en 2018 y en maestra internacional en 2021.

"Ella empezó a jugar primero cuando tenía seis años", dijo Praggnanandhaa.

"Por aquel entonces, yo tenía dos años y cuando ella practicaba en casa, solía ir a molestarla y entonces mis padres decidieron comprarme un libro de ajedrez, y así fue como empezó. Luego empecé a ir a torneos y empecé a entrenar".

A partir de ahí, Pragg se enamoró del juego. Mientras su hermana hacía jugadas, un joven Pragg, con la ayuda de sus padres, trazaba su ruta en este deporte.

Chennai es descrita como la "capital del ajedrez de la India" y ofreció muchas opciones a Praggnanandhaa para perfeccionar su arte, sobre todo en la academia Bloom Chess, donde dice que "aprendió mucho".

A los seis años, quedó segundo en el campeonato indio para menores de siete años, antes de ganar la medalla de oro en los Campeonatos Asiáticos; un momento que él ve como la catapulta de su éxito futuro.

Cuando tenía siete años, Praggnanandhaa ganó el título del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez sub-8 en 2013. A continuación, se hizo con el título del Campeonato Mundial Juvenil de Ajedrez sub-10 en 2015.

Y luego, en 2016, hizo historia.

Juventud

Mientras muchos otros niños de 10 años podrían estar divirtiéndose con sus amigos o en la escuela, Praggnanandhaa estaba grabando su nombre en los libros de récords.

Al ganar su partida de la novena ronda del Festival Internacional de Ajedrez KiiT de Bhubaneswar (India), Praggnanandhaa obtuvo su tercera norma de maestro internacional, un logro que se concede por el alto nivel de rendimiento en un torneo.

Praggnanandhaa, que ya había ganado dos normas anteriores, se convirtió en maestro internacional de ajedrez a la edad de 10 años, 10 meses y 19 días, siendo el más joven de la historia.

Luego, en 2018, se convirtió en el entonces segundo gran maestro de ajedrez más joven del mundo, con 12 años.

Admite que después de convertirse en maestro internacional, sintió cierta presión para progresar y convertirse en gran maestro.

"Me quedaba un año y medio para convertirme en gran maestro. Pero creo que en esa época participaba en muchos torneos, creo que en ese momento tenía cierta presión por intentar convertirme en gran maestro", dijo.

"Cuando me convertí en gran maestro, fue un alivio, porque llevaba unos dos años intentándolo, jugando al menos dos torneos al mes, así que eso ya es enorme.

"Y fue duro. Me alegré mucho de cumplir los requisitos. Ahora sé que puedo centrarme en mejorar mi juego, y estoy jugando al ajedrez tal y como lo hago (mientras que) antes intentaba convertirme en gran maestro".

Tras convertirse en gran maestro, Praggnanandhaa regresó a Chennai con una bienvenida de héroe, con una gran multitud y una función en su antigua escuela.

La victoria

Como alguien que ha florecido a una edad tan temprana, jugar contra rivales de más edad es algo a lo que Praggnanandhaa ha tenido que acostumbrarse.

"Cuando empecé a jugar al ajedrez, me enfrentaba a muchos jugadores mayores... Yo era el único pequeño, así que para mí es algo normal. No me presiona, porque aunque pierda, no pasa nada... no hay mucha diferencia".

Cuando jugó contra Carlsen en febrero, las probabilidades estaban muy en contra de Praggnanandhaa.

Carlsen, cinco veces campeón del mundo y número 1 del mundo, es el jugador más dominante de la historia reciente de este deporte.

Pero Praggnanandhaa mantuvo la calma y la precisión y, mientras Carlsen cometía algunos errores atípicos, aprovechó para hacerse con una famosa victoria.

De este modo, Praggnanandhaa se convirtió en el tercer gran maestro indio que gana al noruego, tras Viswanathan Anand y Pentala Harikrishna.

Aunque Praggnanandhaa no celebró demasiado su victoria, la reacción y los elogios que recibió de algunos de sus compatriotas -en especial del jugador de críquet Sachin Tendulkar, considerado uno de los mejores bateadores de todos los tiempos- le demostraron la importancia de su triunfo.

"Fue estupendo ver a tanta gente siguiendo el ajedrez. Creo que el ajedrez está recibiendo un apoyo enorme, y es muy bueno para el ajedrez", explicó Praggnanandhaa. "Es agradable ver que otras personas, deportistas y profesionales... siguen el ajedrez y se interesan por él. Y es simplemente agradable y algo estupendo para el ajedrez".

A pesar de su corta edad, Praggnanandhaad tiene una clasificación de la Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) de más de 2600, y ocupa el puesto 108 del mundo.

Ahora Praggnanandhaa espera "entrar entre los 10 primeros (del mundo) e intentar jugar por el campeonato del mundo" en un futuro próximo.

Cuando se le pregunta si piensa en sí mismo como un faro para los jóvenes aficionados al ajedrez a tan temprana edad, al igual que su tranquila conducta, Pragg se muestra convenientemente modesto sobre tales expectativas.

"Creo que quizá algunos me ven (como un modelo a seguir)", explica. "No lo sé, porque creo que para mí todos los mejores jugadores son modelos a seguir, porque cada uno tiene unas cualidades diferentes de las que aprender. Y si alguien puede aprender algo de mí, eso es bueno".

