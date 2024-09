- Ramelow vuelve a intervenir para desafiar el plan de la línea eléctrica.

El Ministro-Presidente de Turingia, Bodo Ramelow (de La Izquierda), ha vuelto a dirigirse a la Agencia Federal de Redes en relación con la posible ruta de una nueva línea de energía en el sur de Turingia. Una carta obtenida por dpa muestra a Ramelow preguntando por qué la agencia no se centra en mejorar la red en lugar de ampliarla en la línea P540, destinada a suministrar a Baviera. El primer informe sobre este asunto procedía de MDR Turingia.

Las líneas de energía construidas recientemente en Turingia pueden manejar una mayor capacidad que la que actualmente utiliza Baviera. Ramelow señaló el martes a través del servicio de mensajería X que esto es un "escándalo financiero" ya que la línea de Turingia, capaz de transmitir el doble de capacidad, solo se utiliza a la mitad debido a la capacidad insuficiente de Baviera. Además, consideró que Baviera está eludiendo su responsabilidad. En lugar de una nueva construcción, bastaría con ampliar la línea existente de 380 kV, como sugirió el Partido de la Izquierda de Turingia a través de X.

Posible afectación del Museo de Castillos

La carta de Ramelow a la Agencia Federal de Redes, escrita justo antes de las elecciones estatales, expresó preocupaciones sobre la "falta de transparencia" en los procedimientos y manejos de Turingia. El documento adjunto era una evaluación de conservación patrimonial de la Fundación de Castillos y Jardines de Turingia que examinaba el efecto de una ruta de línea de energía en el sur de Turingia en la "Veste Heldburg" ubicada en el distrito de Hildburghausen, hogar del Museo Alemán de Castillos. Ramelow concluyó la carta stating that the P540 project should not be included in the Federal Requirements Plan Act until these deliberations are finalized.

Las discusiones giran en torno a una línea de energía en el distrito de Hildburghausen-Heldburger Unterland que conduce a una futura estación transformadora en Münnerstadt, Franconia, destinada a suministrar a Baviera.

