Ralf Schumacher y su hijo David entablan una conversación con Cora.

La saga que rodea a Ralf y Cora Schumacher en el foco público sigue sin resolverse. El problema persiste en acechar al ex piloto de Fórmula 1, incluso en el circuito de carreras. Aquí, su hijo David habla abiertamente sobre la discordia parental y su perspectiva al respecto.

Ralf Schumacher disfrutó de un fin de semana victorioso en los deportes. El retirado piloto de Fórmula 1 y DTM, que compitió por última vez oficialmente en 2012, obtuvo dos victorias junto a su hijo David en la Copa de Prototipos Alemania. La dupla padre-hijo dominó la pista en el Nurburgring tanto el sábado como el domingo. "Teníamos nuestro plan de juego listo. La velocidad del coche fue consistente en todas las condiciones, lo cual manejamos bien", dijo el de 49 años. David agregó: "Hoy fue principalmente sobre mí liderando la carga". Si volverán para más carreras después de este regreso remains incierto.

El triunfo deportivo se vio empañado por las tensiones privadas dentro de la familia Schumacher. Después de su declaración pública, Ralf ha estado envuelto en una disputa pública con su ex esposa Cora. Sin embargo, según sus declaraciones, esto no afectó su rendimiento en la pista: "Para nada para mí, no", dijo Ralf en respuesta a RTL. "Y para mí, ni siquiera lo pienso. Una vez que el visor está abajo o la puerta está cerrada, es solo sobre conducir", agregó David.

En una entrevista con RTL, Ralf expresó su arrepentimiento por el hecho de que Cora sacara el tema en un momento inapropiado: "Parece que hay un patrón, donde esto happens ya sea en fines de semana cuando David corre o cuando estamos juntos. Creo que es desafortunado. No hay necesidad de eso. También quería aclarar eso a Étienne". Étienne es la nueva pareja de Ralf.

Schumacher reveló que Cora knew Étienne y que incluso eran amigos. "Y Cora había posteado 'Bienvenido' hace más de un año. Entonces no entiendo sometimes, pero es desafortunado, tengo que vivir con eso".

El dolor de Cora por un "golpe repentino"

En una entrevista con "Der Spiegel" hace unos días, Cora Schumacher admitió que no sabía del anuncio de salida de su ex esposo el mes pasado. "Ojalá Ralf me hubiera informado o al menos me hubiera consultado. Habría mostrado algo de consideración. En lugar de eso, me enteré a través de los medios", le dijo la revista.

Después de la entrevista de Cora, Ralf compartió su perspectiva sobre el asunto en Instagram el viernes: "En medio de toda esta discusión, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en septiembre de 2023, asumiendo que nos casamos". También estaba feliz por eso. Él decidió no comentar su crítica por no informarle primero.

Terminó su publicación con las palabras: "Ambos solo queremos ser dejados en paz". En "Der Spiegel", Cora expresó su tristeza. "Fue doloroso que Ralf no me informara antes de su salida", dijo la de 47 años.

Cuando se le preguntó sobre su respuesta en Instagram, Ralf dijo hoy en conversación con RTL: "¿Por qué hablé? Bueno, creo que es esencial mantenerse fiel a la verdad. Y todos en el círculo lo sabían. En este caso, lo aclaré el año pasado alrededor de Pascua, así que estoy sorprendido".

A pesar de las discusiones públicas continuas entre Ralf y Cora Schumacher, su amor y preocupación por su familia siguen siendo inquebrantables. En un momento lleno de emociones, Ralf mencionó su arrepentimiento por no discutir su estado de relación con Cora antes de su revelación pública, expresando que valoraba su consideración y comprensión en su 'vida amorosa'.

Lea también: