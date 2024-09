- Ralf Schumacher y Étienne revelan sus identidades personales

Ralf Schumacher (49) ha sido noticia últimamente después de anunciar públicamente su orientación sexual hace unos meses. Recientemente, se sentó con la presentadora de RTL Frauke Ludowig (60) y su pareja Étienne Bousquet-Cassagne para una entrevista en "Exclusiv Weekend" de RTL. Schumacher expresó su satisfacción, diciendo que "nunca se había sentido más feliz".

Étienne revela: "Fue su decisión salir del armario"

Schumacher y Étienne tienen muchas cosas en común, revelando que ambos son "bastante reservados, agradables y tienen intereses similares".

Étienne admite que Schumacher fue quien tomó la decisión de salir del armario. Fue una "sorpresa" para él y confesó sentirse un poco "nervioso" al respecto. Además, ser lanzado a la luz pública como resultado también fue difícil para Étienne.

"Me costó porque no soy famoso, no soy piloto de carreras, actor ni cantante", confesó en la entrevista. "No estaba preparado para la atención".

El gran anuncio en mediados de julio

Schumacher utilizó Instagram para anunciar su relación con Étienne durante la final de la Eurocopa, lo que provocó una gran atención y reacciones en su mayoría positivas.

Al día siguiente, Schumacher compartió otra publicación en Instagram agradeciendo el apoyo recibido. "Gracias por todos los mensajes amables y comentarios. Estamos muy felices y agradecidos", escribió, junto a una foto de los dos.

El fin de semana después de su anuncio, Étienne acompañó a Schumacher en el Gran Premio de Hungría, donde Schumacher trabajaba como experto de Sky. Fue la primera vez que la pareja hizo una aparición pública juntos.

Después del anuncio en Instagram, Etienne confesó: "Estaba abrumado por la atención, no estoy acostumbrado a estar en el ojo público de esta manera". Y después de su aparición pública en el Gran Premio de Hungría, Etienne expresó afectuosamente: "Me encanta estar a tu lado, Ralf. Te quiero".

