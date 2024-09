- Ralf Schumacher lleva a cabo una entrevista inicial con el compañero Étienne

Desde que Ralf Schumacher anunció su orientación sexual a mediados de julio de 2024, no ha faltado noticias sobre él, su ex-esposa Cora Schumacher y su actual compañero Étienne Bousquet-Cassagne. Durante una charla con Frauke Ludowig en RTL, el ex-piloto de carreras de 49 años compartió: "¡Nunca he sido más feliz!" Schumacher y Bousquet-Cassagne han sido pareja durante dos años. Encuentran puntos en común en sus creencias compartidas, se relajan con una copa de vino por la noche y hasta hacen ejercicio juntos. Según Schumacher, "Somos muy parecidos, muy tradicionales, bastante reservados, muy agradables. Tenemos intereses similares".

Ralf Schumacher, un rostro familiar en el foco público – Étienne, no tanto

Cuando Schumacher compartió una foto que indicaba su salida del armario en su perfil de Instagram, la pareja mantuvo un perfil bajo sobre su relación desde entonces. Schumacher está acostumbrado a la atención pública y a veces a la crítica dura. Sin embargo, el ojo público es un territorio desconocido para su pareja. "Decidimos hacer esta entrevista juntos", explica Bousquet-Cassagne. A pesar de la atención de los medios, la pareja ha compartido poco sobre sus vidas personales y apenas ha abierto a otros medios de comunicación alemanes. La pareja ha sido objeto de muchas especulaciones y material escrito, pero Bousquet-Cassagne admite: "No fue fácil para mí ya que no soy conocido, no soy piloto de carreras, actor ni cantante. No estaba preparado para esto".**

Hacer público la relación fue una decisión de Schumacher, como explica su pareja: "El anuncio fue su decisión. Por supuesto, apoyo a Ralf, pero fue una sorpresa y estaba un poco nervioso. También da miedo. Pero ahora, unas pocas semanas después, me siento un poco más cómodo y perhaps this is the perfect time for this interview".

La entrevista completa con Ralf Schumacher y Étienne Bousquet-Cassagne se emitirá este domingo a las 5:45 PM en "Exclusiv Weekend" de RTL. DESCUENTO: Der Spiegel forma parte de RTL Germany

