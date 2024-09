Ralf Rangnick expresa su decepción tras el último revés de Austria

Durante la fase de grupos de un torneo en Alemania, Austria parecía tener todas las posibilidades a su favor. Bajo el mando de Ralf Rangnick, habían cautivado a todo un continente durante la Eurocopa, pero luego llegó Turquía, la eliminación y ahora persiste una sensación de decepción. En los países vecinos, hay un ambiente de insatisfacción, muy lejos del sentimiento de Rangnick.

La emoción del verano en la Eurocopa se ha transformado en melancolía de septiembre para Rangnick y la selección nacional de Austria en la Liga de las Naciones. Después de dos partidos sin goles, ya están bajo presión temprana. "En la Eurocopa, demostramos la valentía del perdedor", mencionó Rangnick después de la derrota por 2:1 ante Noruega. "Nadie quería enfrentarnos entonces. Eso ya no es así".

Anteriormente, habían empatado 1:1 ante Eslovenia. En Oslo, Erling Haaland selló su decepcionante inicio con su gol para Noruega, inicialmente anulado por fuera de juego pero luego concedido después de una revisión del VAR. Felix Horn Myhre había dado la ventaja a Noruega en el 9º minuto, con el capitán de Austria, Marcel Sabitzer, igualando temporalmente en el 37º minuto.

Su objetivo final es ascender de nuevo a la élite de la Liga de las Naciones, pero actualmente están en tercer lugar. Los partidos de vuelta contra Noruega y un partido contra Kazajistán se avecinan en octubre. "Tenemos que ganar en nuestros partidos en casa entonces, y todo sigue siendo posible", dijo Rangnick, el exentrenador de la Bundesliga de 66 años. "Tenemos que ser más contundentes como equipo sin el balón y más determinados con él".

Alaba aún ausente

Sus actuaciones en el torneo de Alemania fueron asombrosas, ya que lograron avanzar desde un grupo difícil con Francia y los Países Bajos utilizando este estilo de juego. Al regresar a casa, una alegría olvidada hace tiempo resurgió. A pesar de su eliminación contra Turquía, Rangnick no cree en una bajada posterior a la Eurocopa.

La salud de sus jugadores es una mayor preocupación. "Nos faltan jugadores que normalmente contribuirían mucho a nuestro juego. Pero eso no cambia el hecho de que aún podemos mejorar", dijo Rangnick. Aunque Kevin Danso y Michael Gregoritsch podrían regresar pronto, la situación para los jugadores clave lesionados como David Alaba, Xaver Schlager o Sasa Kalajdzic parece sombría. "El regreso de Alaba en octubre es impensable, al igual que el de Schlager y Kalajdzic", dijo Rangnick. "Los tres no representarán a Austria este año".

El objetivo sigue siendo la Copa Mundial de 2026

Christoph Baumgartner, un jugador ofensivo clave bajo Rangnick, aún no se ha recuperado completamente de su lesión. "Durante largos períodos, defendimos bien, pero luchamos con el balón. Eso fue nuestra debilidad, no creamos suficientes oportunidades", dijo el de 25 años después del partido en Oslo. Al final, todo se redujo al grosor de una línea. El talón de Leopold Querfeld de Union Berlin aseguró que Haaland no estaba en fuera de juego. "Simplemente necesita una oportunidad, y la aprovecha", dijo el de 20 años.

"Debemos aceptar este torneo, aunque sea solo el tercero en importancia", dijo Rangnick. A pesar de sus ambiciones en la Liga de las Naciones, el objetivo principal sigue siendo la Copa Mundial de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. La clasificación para ella comenzará en marzo del año

