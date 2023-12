Rafael Nadal se retira de Wimbledon por lesión, enviando a Nick Kyrgios directo a la final

El 22 veces campeón de Grand Slam tenía previsto enfrentarse a Nick Kyrgios en su partido de semifinales del viernes. Kyrgios pasará ahora directamente a la final para enfrentarse al ganador del partido entre Novak Djokovic y Cameron Norrie.

"Tengo que retirarme del torneo", dijo Nadal durante una rueda de prensa el jueves. "Tengo un desgarro en el músculo (abdominal)".

Nadal dijo que pasó todo el día pensando en lo que debía hacer, pero decidió que no tendría "sentido" seguir.

"Si sigo, la lesión va a ser cada vez peor", dijo, añadiendo lo "triste" que se sentía por ello.

Nadal insinuó que parte de su decisión se basaba en el hecho de que tendría que ganar dos partidos, la semifinal y la final, para ganar el campeonato.

"Creo que no puedo ganar dos partidos", dijo. "No quiero salir ahí y no ser lo suficientemente competitivo para jugar al nivel que necesito para lograr mi objetivo con una gran oportunidad de hacer las cosas mucho peor".

Nadal dijo que preveía una recuperación de tres a cuatro semanas y que esperaba volver a competir en los próximos torneos según lo previsto.

El español dijo que la lesión le había estado molestando durante aproximadamente una semana, pero que empeoró durante su agotador partido de cuartos de final contra Taylor Fritz el miércoles. Aunque salió airoso, ganando por 3-6, 7-5, 3-6, 7-5 y 7-6, en algunos momentos pareció tener problemas con una lesión en el abdomen.

En más de una ocasión, Nadal permaneció encorvado tras un golpe y se agarraba el abdomen. El bicampeón de Wimbledon llamó al entrenador para que le evaluara en el segundo set, antes de pedir un descanso médico y abandonar la pista para recibir tratamiento.

"Estamos tristes de verlo terminar de esta manera", tuiteó Wimbledon, etiquetando a Nadal. "Gracias por otro año de momentos inolvidables en The Championships".

A principios de este año, Nadal jugó a través de la barrera del dolor para ganar su 14º título del Abierto de Francia, recibiendo inyecciones en el pie antes de cada partido. En una conferencia de prensa posterior al partido en Roland Garros, Nadal dijo que su carrera de 21 años le había dejado soportando el dolor "todos los días".

Matias Grez de CNN contribuyó a este informe.

Fuente: edition.cnn.com