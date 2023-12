Rafael Nadal no sabe si estará en condiciones de enfrentarse a Nick Kyrgios en semifinales de Wimbledon

El español superó una agotadora epopeya de cinco sets contra Taylor Fritz el miércoles, ganando 3-6 7-5 3-6 7-5 7-6 en cuatro horas y 20 minutos, pero a veces parecía estar luchando con una lesión en el abdomen.

En más de una ocasión, Nadal permaneció encorvado tras un golpe y se agarraba el abdomen. El bicampeón de Wimbledon llamó al entrenador en el segundo set para que le evaluara, antes de pedir un tiempo de descanso médico y abandonar la pista para recibir tratamiento.

"No lo sé", dijo Nadal, según Reuters, cuando se le preguntó si se enfrentaría a Kyrgios. "Honestamente, no puedo darte una respuesta clara porque si te diera una respuesta clara y mañana pasara otra cosa, sería un mentiroso".

Tras el partido, Nadal admitió que consideró retirarse en el choque de cuartos de final.

"Sólo quería darme una oportunidad", añadió. [No es fácil dejar el torneo, no es fácil dejar Wimbledon, aunque el dolor haya sido duro. No sé. Quería terminar. Luché. [Estoy orgulloso de mi espíritu de lucha y de cómo conseguí ser competitivo en esas condiciones".

LEE: Ons Jabeur hace historia en el Grand Slam al alcanzar las semifinales de Wimbledon

"Estoy acostumbrada a aguantar el dolor y a jugar con problemas. Sabiendo eso, cuando siento algo como lo que sentí, es porque algo no va de la manera adecuada en [mi] abdomen.

"Pero vamos a ver. Tuve estas sensaciones durante un par de días. Sin duda, hoy ha sido el peor día, ha sido un aumento importante del dolor y de la limitación".

Nadal superó la barrera del dolor para ganar su 14º título del Abierto de Francia a principios de este año, recibiendo inyecciones en el pie antes de cada partido. En una rueda de prensa posterior al partido en Roland Garros, Nadal dijo que sus 21 años de carrera le habían hecho soportar dolor "todos los días".

El 22 veces campeón de Grand Slam era duda por lesión al llegar a Wimbledon tras recibir tratamiento para la lesión en el pie que le persiguió durante el Abierto de Francia, pero ahora ha alcanzado las semifinales en el All England Club por octava vez en su carrera.

Lea también:

Fuente: edition.cnn.com