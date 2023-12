Rafael Nadal gana el 14º Abierto de Francia, récord de la historia, en sets corridos contra Casper Ruud

Rafael Nadal se adjudicó su 14º título del Abierto de Francia al derrotar al noruego Casper Ruud por 6-3, 6-3 y 6-0.

El español dominó la final del domingo y ganó 11 juegos consecutivos en el segundo y tercer set para conquistar su 22º título de Grand Slam, dos por delante de Roger Federer y Novak Djokovic en la lista de todos los tiempos.

Con esta victoria, Nadal, de 36 años, que ganó su primer Abierto de Francia hace 17, se convierte en el campeón individual masculino de más edad en Roland Garros.

"Para mí, personalmente, es muy difícil describir los sentimientos que tengo", dijo Nadal en su entrevista en la pista tras el partido. "Es algo que seguro que nunca creí que estaría aquí a los 36 años, siendo competitivo de nuevo, jugando en la pista más importante de mi carrera una final más... significa mucho para mí".

Fue un caso del maestro contra el aprendiz en Roland Garros el domingo con Ruud, que ha entrenado en la Rafael Nadal Academy en Mallorca desde 2018 y admiró a Nadal cuando progresó en las filas del tenis, apareciendo en su primera final de grand slam.

Pero el jugador de 23 años fue superado por Nadal en lo que era la primera vez que ambos se enfrentaban.

Tras ir ganando por 3-1 al comienzo del segundo set, Ruud vio cómo se le escapaba la contienda y no pudo registrar ningún juego en el set definitivo.

Más tarde rindió homenaje a Nadal, diciendo en su entrevista en la pista: "Todos sabemos lo campeón que eres y hoy he podido sentir lo que es jugar contra ti en la final. No es fácil y no soy la primera víctima, sé que ha habido muchas antes".

Nadal fue derrotado por Djokovic en las semifinales del Abierto de Francia del año pasado - poniendo fin a una racha de cuatro títulos consecutivos - pero derrotó a su rival en cuartos este año antes de un walkover contra Alexander Zverev en semifinales.

La victoria contra Ruud respalda el título del Abierto de Australia que ganó en enero, la primera vez en su carrera que Nadal ha ganado los dos primeros Grand Slams del año natural.

En la final del domingo, Nadal empezó muy rápido y se puso con una ventaja de 4-1 en el primer set, tras romper dos veces el saque de Ruud.

La táctica de Nadal de apuntar al revés de Ruud resultó efectiva, pero se tambaleó al comienzo del segundo set, primero al desperdiciar puntos de ruptura en el primer juego y después cuando le rompieron el saque en el cuarto juego.

Sin embargo, el ímpetu de Ruud duró poco y la tarde se le echó encima.

Nadal, aquejado de una lesión en el pie durante los preparativos del torneo, pareció moverse bien por la pista durante todo el partido y empezó a ejercer su dominio para llevarse los cinco juegos siguientes del segundo set.

En el tercer set, que sólo duró 30 minutos, Ruud apenas tuvo que intervenir.

Un golpe de revés desde la línea de fondo de Nadal completó la victoria y un histórico 14º título en Roland Garros.

¿Será el último?

"No sé lo que puede pasar en el futuro, pero voy a seguir luchando para intentar continuar", dijo Nadal al público de la pista Philippe-Chatrier entre aplausos.

Fuente: edition.cnn.com