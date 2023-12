Rafael Nadal dice que las lesiones le hacen sufrir "todos los días

Tras su victoria en octavos de final ante David Goffin -que se decidió en un descomunal desempate en el tercer set- Nadal llegó cojeando a la rueda de prensa posterior al partido, lo que provocó que un periodista le preguntara por sus aparentes molestias.

"No, no se preocupe", respondió el 21 veces campeón de Grand Slam. "Cuando juego, a veces me duele el pie. Si me viera todos los días, no se preocuparía. Siempre me duele el pie, sobre todo después de jugar un partido de tres horas o un entrenamiento largo. Acabo caminando un poco mal.

"Pero tengo una lesión crónica que no tiene tratamiento. Forma parte de mi vida, y ése es el inconveniente de no poder terminar antes el partido. A corto plazo, creo que estoy bien, físicamente hablando, pero también, hablando de mis pies, tiene que adaptarse a la competición. Tiene que adaptarse al estrés que me producen partidos como el de hoy.

"A corto plazo, como he dicho, estoy bien, pero también soy consciente de lo que me espera mañana. Es un poco más complicado porque mañana puedo levantarme con más problemas y hay que aceptarlo y afrontarlo."

Nadal se ha visto asolado por las lesiones a lo largo de su carrera y apenas acaba de regresar de una lesión en las costillas sufrida en Indian Wells en marzo, que en un momento dado pareció amenazar su participación en el próximo Abierto de Francia.

Sólo el año pasado, Nadal sufrió una lesión de espalda al principio de la temporada y se vio obligado a perderse la segunda mitad de 2021 por una lesión en el pie. Ese tiempo de baja le impidió competir en Wimbledon y en los Juegos Olímpicos.

Todas esas dolencias hicieron aún más impresionante que fuera capaz de ganar su récord de 21 Grand Slam en el Abierto de Australia a principios de 2022 en su camino hacia un mejor comienzo de temporada de 20-0.

Fuente: edition.cnn.com