Rafael Nadal dice que él y su familia están "muy bien" tras el nacimiento de su primer hijo

La semana pasada, Nadal y su esposa, María Francisca Perelló, dieron la bienvenida al primer hijo de la pareja, Rafael Nadal Perelló, y la estrella del tenis de 36 años tomó Twitter el jueves para dar una actualización sobre cómo está la familia.

"Hola a todos. Después de unos días y muchos mensajes de cariño sólo quería daros las gracias a todos", escribió el 22 veces ganador de un Grand Slam. "¡Estamos muy felices y todo muy bien! Un fuerte abrazo".

Nadal no ha jugado desde que formó equipo con su eterno rival Roger Federer en la Copa Laver, en lo que fue el último partido de la estrella suiza en el tenis tras una carrera llena de historias.

Lo más destacado de la velada fue la imagen, captada por la fotógrafa Ella Ling, de Nadal y Federer sentados de la mano mientras sollozan incontrolablemente mientras Ellie Goulding interpreta "Still Falling For You".

El español aún no ha confirmado si participará en alguna otra competición en 2022.

El Masters de París es el próximo gran torneo del calendario ATP, que comienza el 21 de octubre, mientras que las Finales ATP se disputan del 13 al 20 de noviembre en Turín, Italia, y Nadal se ha clasificado para ese prestigioso torneo.

Mientras tanto, Nadal ha confirmado que jugará contra Casper Ruud, a quien venció en la final del Abierto de Francia de este año, en una serie de partidos de exhibición en Sudamérica, comenzando en Buenos Aires, Argentina, en noviembre.

