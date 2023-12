Lo más destacado

Rafael Nadal bate el récord de 34 años de John McEnroe

Rafael Nadal gana su 50º set consecutivo

El número 1 del mundo bate el récord de John McEnroe

El español está en cuartos de final del Abierto de Madrid

El balear elevó a 50 sets consecutivos su racha de victorias al imponerse por 6-3 y 6-4 a Diego Schwartzman, número 16 del mundo, en el Abierto de Madrid.

Nadal, de 31 años, rompió la racha ganadora de 49 sets de McEnroe, lograda sobre moqueta en 1984.

"Cuando acabe mi carrera, son cosas que van a estar ahí para siempre", dijo después.

"Son grandes récords. Es difícil ser capaz de ganar 50 sets seguidos. Pero lo he conseguido. Bueno, ya está hecho. Se acabó. No hablemos más de eso y sigamos con lo que tenemos por delante, que es lo que me preocupa".

El cinco veces campeón Nadal -que ha ganado en Barcelona y Montecarlo este año- jugará a continuación contra Dominic Thiem por un puesto en la semifinal.

Thiem, quinto cabeza de serie, que remontó un set y un break en contra para derrotar al croata Borna Coric por 2-6 7-6 (7-5) 6-4, fue el hombre al que Nadal derrotó en la final del Abierto de Madrid del año pasado.

