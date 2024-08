Rafael Nadal anuncia las próximas noticias agridulces

En los Juegos Olímpicos, no funcionó con la ansiada medalla para Rafael Nadal. En el duelo gigante con Novak Djokovic, ya estaba eliminado en la segunda ronda, y ahora anuncia que no participará en el US Open. Su próxima aparición está planeada en Berlín.

El tenista español Rafael Nadal se ha retirado del US Open. "He decidido no participar en el US Open de este año. Un lugar donde tengo recuerdos inolvidables. Los extrañaré, esas noches eléctricas y especiales en Nueva York, pero no creo que pueda dar el 100 por ciento", escribió el de 38 años en X, anteriormente Twitter. El cuarto torneo de Grand Slam del año tendrá lugar del 26 de agosto al 8 de septiembre.

Nadal comenzó en individuales y dobles en los Juegos Olímpicos de París. En individuales, perdió ante el eventual ganador de la medalla de oro Novak Djokovic de Serbia en la segunda ronda. En dobles, fue eliminado con su compatriota Carlos Alcaraz en los cuartos de final. Según Nadal, su próxima aparición está planeada para la Laver Cup. La comparación de profesionales europeos de tenis con el resto del mundo tendrá lugar del 20 al 22 de septiembre en Berlín.

Seis Grand Slams perdidos en dos años

Nadal, que ha tenido que lidiar con numerosas lesiones en los últimos años, no quiso entrar en detalles sobre un posible final de su carrera recientemente. Su eterno rival Roger Federer puso fin a su carrera hace dos años en la Laver Cup de Londres. Con la retirada para el US Open, Nadal se perderá su sexto torneo de Grand Slam en dos temporadas.

El español ha ganado 22 de los codiciados trofeos en los cuatro torneos de tenis más importantes. Consiguió su última victoria en un Grand Slam en el Abierto de Francia 2022. Desde entonces, Nadal ha tenido que tomar varios descansos forzados.

