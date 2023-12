Rachel McAdams revela por qué se saltó el anuncio de la reunión de 'Mean Girls

En una entrevista con Variety, la actriz compartió por qué no hizo una aparición en el comercial de Walmart del Viernes Negro que reunió a varios coprotagonistas de "Mean Girls", incluyendo a Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert, Daniel Franzese y Rajiv Surendra.

"No sé, supongo que no me entusiasmaba la idea de hacer un anuncio, si he de ser sincera", dijo McAdams. "Una película sonaba genial, pero nunca he hecho anuncios y no me parecía lo mío".

No es que McAdams, que interpretó el famoso papel de Regina George en la película de 2004, estuviera en contra de estar con sus compañeros de reparto.

"Además... no sabía que todo el mundo lo hacía", añadió McAdams. "Por supuesto, siempre me encantaría formar parte de una reunión de 'Mean Girls' y pasar el rato con mis Plásticas, pero sí, me enteré más tarde".

El anuncio recreaba algunas de las escenas más icónicas de la película protagonizada por Tina Fey, al volver a visitar el concurso de talentos de invierno del instituto North Shore y otros momentos de la película.

Lohan ha expresado desde hace tiempo su interés en protagonizar una secuela de "Mean Girls" y compartió su alegría por reunirse con sus antiguas compañeras de reparto.

"Fue muy agradable volver a estar juntas después de tantos años", dijo a People el mes pasado. "Fue genial ponerse al día con todos".

La película musical de "Mean Girls" presentará al mundo a un grupo de nuevos actores que interpretan los papeles. La película llegará a los cines en enero.

Fuente: edition.cnn.com