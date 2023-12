Rachel Bilson responde a las críticas de Whoopi Goldberg sobre ella en 'The View'

La estrella de "O.C." se enteró de los comentarios de Goldberg en el episodio del jueves de "The View", durante el cual los productores reprodujeron un fragmento del podcast "Broad Ideas" de Bilson en el que comentaba que la falta de experiencia sexual de un posible novio le parecería "un poco rara" si tuviera más de cuarenta años.

"No lo entiendo. Para mí, si él es feliz contigo y te lo estás pasando bien, ¿por qué te quejas?". preguntó Goldberg en el programa de entrevistas "¿Por qué es asunto tuyo? No es asunto tuyo".

Bilson respondió en una conversación con Entertainment Weekly: "Quiero decir que soy fan de Whoopi desde hace mucho tiempo, así que cuando vi la coletilla de que criticó algo que dije, por supuesto que me preocupé".

Y continuó: "Hacemos que sea un lugar abierto muy seguro para discutir cualquier cosa, y sólo estábamos hablando. Tengo el poder de editar nuestro podcast, y elegí mantener la conversación en su conjunto, porque muchas veces en la vida, dices algo, y tal vez tienes un minuto y reflexionas sobre ello."

Bilson dijo más tarde en el mismo podcast que no era justo juzgar la vida sexual de una persona.

"Lo que quiero decir es que no importa, y quizás en el pasado lo habría mirado [juzgando], pero ya no lo haría", dijo. "Dejé claro que no quiero parecer sentenciosa, era importante que se entendiera ese punto, no lo que dije inicialmente".

Concluyó: "Fue un comentario frívolo que estaba hablando con amigos, y luego me retracté, porque incluso hablando de ello ahora, estoy como, en realidad no creo eso. Por eso creo que es importante defenderlo y aclararlo".

Fuente: edition.cnn.com