- Quince individuos identificándose como hombres a cinco individuos identificándose como mujeres.

Stella Stegmann (27) comparte su historia frente a las cámaras con ambos géneros en los primeros episodios de "Die Bachelorette" (26 de agosto en RTL+, luego semanalmente los lunes). Promete no dejar que ninguna tecnología obstaculice sus acciones, habiendo participado anteriormente en la versión alemana de "Too Hot to Handle". Allí, el contacto físico estaba prohibido y castigado por una voz automatizada.

El público espera con ansias un adelanto de lo que viene con besos en abundancia, quince hombres y cinco mujeres compitiendo por el afecto de Stella. Como modelo y entrenadora de fitness con sede en Múnich, ella aborda abiertamente temas tabú como la sexualidad. Las mujeres están bien preparadas, mientras que los hombres están sorprendidos.

El tamaño no es un factor importante... todavía

Los hombres comienzan sin saber nada. Tres de ellos llegan en traje en jet skis,including Erik (30), quien crea esculturas de metal, Martínez (35), el campeón mundial de Hyrox de Augsburgo, y Brian (24), quien se presenta humildemente como "Brian, no Bryan".

Las presentaciones de los concursantes son breves en esta temporada. Solo se escuchan breves fragmentos de las voces de la familia.

Stella debe eliminar a tres hombres de inmediato, con solo dos rosas disponibles. Otorga la primera rosa de la temporada a Martínez, de seis pies de altura, seguida de Erik. A pesar de ser significativamente más bajo que Stella, Erik se preocupa por encajar. Sin embargo, es Brian quien queda de pie en terreno inestable con nervios temblorosos. Stella lo encuentra encantador, pero no lo suficiente como para llamar su atención.

"Podría ser una salchicha con algo en la cabeza"

Más tarde en el estreno, Stella recoge a los siguientes cuatro hombres en un tuk-tuk typical. El primero es Markus (32), apodado "salchicha con algo en la cabeza" por su amigo, el jugador de handball Mimi Kraus. Luego está Lukasz (29), concursante de la versión polaca de "Love Island". Luego, Stella conoce a Jan (34), heavily tattooed, sobre café y pasteles. Finalmente, Devin (28) muestra sus habilidades cantando con la guitarra. La competencia está impresionada por su actuación. Desafortunadamente, hay fewer roses que hombres, y Lukasz se va con las manos vacías.

Mientras tanto, cuatro hombres más sin preselección de rosa se mudan a la villa: Bennett (27), un ex soldado; Fabian (33), el optimista rubio; Smith (23), el tranquilo y ruidoso conductor de tren; y Musty (30), el seguro de sí mismo. Los espectadores y los propios hombres están en la oscuridad sobre qué pasará exactly con ellos.

Los hombres descubren un área secreta en la villa con cinco camas. Smith piensa que es una señal de cinco mujeres más, pero erróneamente cree que todas son potenciales "Bachelorettes". Los hombres se retiran confundidos e ignorantes de lo que el futuro les depara.

Stella debe confiar en sus sentidos

A la mañana siguiente, incluso Stella está en la oscuridad mientras entra a la villa con los ojos vendados. Debe seleccionar a tres hombres basándose en el olor, el tacto y la voz. Max (33) impresiona con su olor, Ferry (29) hace una impresión duradera con sus habilidades de baile, y Aarón (31) se destaca en el ejercicio de escucha.

Peter (36) y Aaron se van con las manos vacías en las tres categorías. El abrazo excesivamente entusiasta de Peter deja a Stella sin aliento, mientras que la respuesta de Aarón a las preguntas de Stella la tiene cautivada.

Los hombres ahora están completos. Ahora es el turno de las mujeres. Llevan a Stella a la playa en quad bikes, lo que despierta la curiosidad de los hombres sobre las participantes entrantes. La idea de que Stella pueda ser bisexual está más allá de su imaginación más salvaje.

Las mujeres revitalizan la batería social de Stella

Las mujeres tienen conversaciones uno a uno con Stella en la playa. Emma (21), una empleada de bar de rock que toca la guitarra, comienza la conversación. Luna (33) puede haber conocido a Stella antes, habiendo asistido a una fiesta "positiva para el sexo" en Viena, a la que Stella también asistió. Stella se siente atraída por el olor y el lenguaje corporal único de Luna. Emma impresiona a Stella con sus habilidades musicales, mientras que Luna está cautivada por la fuerza de los hombros de Stella. Stella se conecta con Akousa (21), también conocida como Ako, a través de su pasión compartida por el modelado y la creatividad. Ako aspira a ser rapera.

Leila (27) está enamorada de la "extremadamente atractiva" cara de Stella. Leila está interesada en la salud holística y habla de conceptos como las baterías sociales como si fueran conceptos científicos. Aysun (24), una técnica de emergencia médica y camarera, ofrece hacerle tragos y realizar resucitación boca a boca. Aysun es la única mujer que se identifica como estrictamente lesbiana, mientras que las demás mantienen la openness a la posibilidad de encontrar un hombre que las pueda hacer perder la cabeza.

Stella se siente más cómoda con las damas que con los caballeros. Expresa abiertamente que estaba ansiosa por conectarse con las mujeres. Al principio, no hay tensión entre los géneros, dejando a los espectadores con ganas del próximo episodio. Por otro lado, Aysun muestra un indicio de pesimismo sobre la convivencia en una villa con "hombres heterosexuales, cisgénero".

La llegada de las mujeres a la villa adds un nuevo dinamismo a la competencia, con personalidades estelares como Emma, Luna, Akousa, Leila y Aysun uniéndose a hombres y chicos. Stella parece particularmente atraída por las mujeres, encontrando una conexión más profunda con ellas que con algunos de los concursantes masculinos.

Mientras los hombres exploran el área secreta en la villa, especulan sobre la llegada de más "Bachelorettes", ignorantes del giro inesperado que les espera.

Lea también: