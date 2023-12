¿Quiénes son el dúo japonés de sintetizadores que encabezó la lista de Google de 2023 de las canciones más buscadas?

Pero según el resumen anual de Google Year in Search, fue un dúo japonés de sintetizadores el que realmente despertó la curiosidad de los amantes de la música de todo el mundo en 2023.

En una época en la que el K-pop lleva años a la vanguardia de las exportaciones musicales de Asia, Yoasobi -que combina pegadizos temas de sintetizador con eléctricos directos y anime- está liderando un renacimiento del J-pop.

Su tema "Idol (アイドル)" apareció en una de las series de anime más importantes del año, "Oshi no ko", y desencadenó una tendencia de baile en el TikTok japonés, impulsándola hasta la cima de la lista anual de Google en la categoría de canción global.

Las canciones no son necesariamente las "más buscadas" en Google. Pero la lista identifica las búsquedas que experimentaron un mayor aumento de tráfico durante un período sostenido en relación con el año anterior y, por lo tanto, ofrece una ventana a los temas que se convirtieron en zeitgeist.

Es el segundo año consecutivo en que un artista de Asia encabeza la lista mundial, después de que la cantante indonesia Keisya Levronka encabezara la categoría de canciones de 2022.

Formado durante la pandemia del coronavirus como un proyecto de estudio y liderado por el vocalista Ikura y el productor Ayase, Yoasobi es conocido por sus canciones inspiradas en historias cortas.

Su single de debut, "Yoru ni Kakeru", se basa en una historia corta original de Mayo Hoshino, titulada "Thanatos no yuuwaku" (La tentación de Thanatos), sobre un joven que se enamora de una mujer que intenta suicidarse repetidamente.

"Yoru ni Kakeru" encabezó la lista Hot 100 de Billboard Japón durante seis semanas no consecutivas y se convirtió en la primera canción en recibir una certificación de streaming de diamante de la Asociación de la Industria Discográfica de Japón, reconociendo que la canción había sido reproducida al menos 500 millones de veces.

Sus actuaciones en directo, respaldadas por una banda, son famosas por su desenfrenado uso de láseres y vertiginosas proyecciones digitales.

Otros dos artistas asiáticos aparecieron en la lista de Google de las 10 mejores canciones del mundo.

A Yoasobi se le unió el grupo de chicas de K-pop Fifty-Fifty, cuyo debut en coreano-inglés "Cupid" fue la quinta canción más buscada.

La canción saltó a la fama mundial en parte por su versión "Twin", grabada íntegramente en inglés. Fifty-Fifty, que se lanzó el año pasado, se convirtió en el grupo de K-pop que más rápido entró en la lista Billboard Hot 100 de Estados Unidos con "Cupid".

El sencillo "Seven", del ex cantante de BTS Jung Kook, con el rapero estadounidense Latto, completó la representación asiática en el número 10 de la lista.

Lanzado después de que la popular boy band coreana anunciara que se centraría en proyectos individuales, "Seven" debutó en lo más alto del Billboard Hot 100 estadounidense y del Global 200, convirtiéndose en la canción que más rápido alcanzó los mil millones de streams en Spotify.

También hubo una versión con una letra más explícitamente sexual, algo poco frecuente en el mundo tradicionalmente más conservador del K-pop, que aumentó el factor de conmoción de la canción y su viralidad en Internet.

Por detrás de "Idol", de Yoasobi, en el nº 2 mundial, se situaron el polémico tema "Try That in a Small Town", de Jason Aldean, y "BZRP Music Sessions #53", la canción viral de Shakira dirigida a su ex Gerard Piqué.

Otras canciones que lideran las búsquedas de tendencias en 2023 son "Rich Men North of Richmond", en el nº 8. El lamento de Oliver Anthony por la clase trabajadora y su rabia contra la élite política de Washington se convirtió en la primera canción de un artista sin historial en alcanzar el número 1 de Billboard.

Fuente: edition.cnn.com