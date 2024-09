¿Quién se atreverá a manejar el FC Schalke 04 ahora?

Una vez más, el FC Schalke 04 busca un nuevo líder en el banquillo. Después de una decepcionante derrota ante el Darmstadt 98, llega a su fin el mandato de Karel Geraerts. El antaño respetado club de Gelsenkirchen se hunde en la tabla. ¿Hay alguien que pueda sacarlos de esta racha?

La pregunta de encontrar un nuevo entrenador es válida, considerando el historial de frecuentes cambios de personal del Schalke. Con Geraerts, el club ha visto a su 33º entrenador desde el cambio de milenio, lo que lo convierte en uno de los establecimientos más transitados en la historia de la Bundesliga. A pesar del énfasis en la sostenibilidad dentro del club, su banquillo ha sido una puerta giratoria.

Con Geraerts fuera, el Schalke necesita a alguien dispuesto a asumir el reto de revivir a este gigante tambaleante y supervisar su gradual regreso a la gloria de antaño. Los aficionados de Gelsenkirchen anhelan estabilidad mientras el club lleva años en una tendencia a la baja. Después de seis jornadas de liga esta temporada, los Reales están en una posición precaria, al borde del abismo de la relegación. Se avecina otra lucha por la permanencia. Después de una prometedora pretemporada, el inicio de la temporada ha sido decepcionante, tanto en el campo como fuera de él.

Las luchas tácticas estancan el progreso

Las actuaciones de Geraerts en el campo han sido recibidas con resultados mixtos. Su defensa salvaje e indomable ha jugado su parte en las decepcionantes actuaciones del equipo. Además, los problemas fuera del campo han empeorado, lo que ha llevado a una lucha por el poder entre el entrenador Giuseppe Iachini y el planificador de la plantilla Ben Manga. Los dos han disentido públicamente, con Manga expresando su descontento con las alineaciones de Geraerts, culpando al entrenador por el mal inicio de la temporada del equipo.

El anuncio del despido lanza críticas duras, dañando el clima interno

La partida de Geraerts fue tan predecible como un atasco en la famosa autopista A40 del Ruhr. Marc Wilmots, el querido Eurofighter del equipo y director deportivo, también fue despedido. Wilmots permaneció al lado de Geraerts hasta el final. Sin embargo, el club acusó al entrenador italiano de un negativo desarrollo en la táctica y el fútbol en general. Wilmots, un servidor leal del Schalke, solo recibió palabras amables en su partida.

Se reconoció ampliamente que el desempeño de Geraerts no estaba a la altura. Las expectativas del club no se cumplieron, por lo que Wilmots no recibió margen de maniobra. El marco para su despido fue condenatorio, lo que suscitó preocupaciones sobre el clima interno del equipo.

La fragilidad del equipo aumenta la desesperación por la estabilidad

Será un gran desafío encontrar a alguien que pueda reparar rápidamente las fisuras dentro de este club dolorido. El equipo parece altamente desestabilizado, dividido e incierto en su enfoque. Iachini, previamente reconocido por su historial con el Union Saint-Gilloise y la estrella Victor Boniface, ha luchado por ganar el control. El equipo parece demasiado frágil, demasiado inestable. Iachini también ha luchado para manejar las luchas de poder fuera del campo entre jugadores descontentos y discusiones contenciosas sobre las alineaciones.

Recientemente, Iachini ha tenido que escuchar a sus capitanes, como Kenan Karaman, suplicando sensibilidad a la situación debido a sus controvertidas decisiones de alineación. La tensión ha estado aumentando dentro de la plantilla, con jugadores descontentos y discusiones intensas sobre alineaciones y tácticas estallando regularmente. Esta inestabilidad y conflicto ha socavado al club, con los intentos de calmar la situaciónendingándose invariablemente en fracaso.

¿Puede el planificador de la plantilla dar la vuelta a las cosas?

Karaman ha llamado a la paz interna después del tumultuoso défaite ante el Darmstadt. Ese deseo puede parecer inalcanzable, dada la precaria posición del club y la intensa lucha por la permanencia que se avecina en las próximas semanas. Primero está el desafiante duelo contra el Preußen Münster el sábado. Una victoria será crucial para aplacar algo del descontento, especialmente ante los apasionados aficionados locales. La semana siguiente, el Hertha BSC visitará Gelsenkirchen, lo que presenta otra oportunidad para recuperar el terreno perdido.

Con Geraerts y Wilmots fuera, Ben Manga ahora asume las responsabilidades de planificación de la plantilla, entrenamiento y restoration

La búsqueda de un nuevo entrenador permanente continúa, y Manga, que ha sido vocal sobre su descontento con las acciones de Geraerts, podría ser un candidato potencial. Sin embargo, conseguir a un manager de alto perfil como Thomas Tuchel o Joachim Löw podría ser difícil debido a las restricciones financieras y sus intereses en otros clubes.

