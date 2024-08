- ¿Quién está en el círculo favorito?

El 15 de agosto, "Soy una Estrella - El Desafío de las Leyendas de la Jungla" se estrenó en RTL+, y a partir del 16 de agosto (20:15 horas), también estará disponible en RTL. Los exconcursantes de Dschungelcamp volverán a enfrentarse a la aventura en Sudáfrica. Pero ¿quién tiene una buena oportunidad de ganar el premio de €100,000? Echar un vistazo a sus actuaciones en sus respectivas temporadas de Dschungelcamp o en otros formatos de telerrealidad podría proporcionar alguna pista.

Winfried Glatzeder

El actor Winfried Glatzeder (79) es el concursante más mayor del campamento de verano de esta temporada. Participó en la temporada ocho en 2014 y quedó en quinto lugar de once. Después de eso, se centró en su carrera de actor y se alejó de la televisión de telerrealidad. Veremos si puede manejar las viejas manos de la televisión de telerrealidad. "Estoy curioso si puedo soportar el grupo loco en el campamento", dice Glatzeder en una entrevista de RTL. "Pero lo veo como un desafío y estoy ansioso por ver cómo va".

David Ortega

El participante de "Big Brother" y actor de "Köln 50667" David Ortega (38) formó parte de la temporada diez en 2016 y solo llegó al décimo lugar de doce. Fue el primero en ser votado para salir por el público, con dos compañeros de campamento saliendo antes que él voluntariamente o por razones médicas. El actor desempleado, que vive vegano, quiere utilizar la jungla como un trampolín para su carrera. Después de una larga ausencia de la televisión de telerrealidad, Ortega también es un paquete sorpresa, pero seguro que llamará la atención con su nuevo aspecto de pelo largo y barba.

Hanka Rackwitz

La exconcursante de "Big Brother" Hanka Rackwitz (55) quedó en un respetable segundo lugar de doce en la temporada once en 2017, detrás de Marc Terenzi. "Mis inseguridades y miedos son mejores ahora, y ahora hay mucha personalidad que sale", promete. Pero ¿se demostrará que es cierto, y su falta de experiencia en televisión de telerrealidad en los últimos años la frenará contra los "profesionales"? Desde su aparición en Dschungelcamp, Rackwitz se ha retirado principalmente de la vida pública, se ha aislado y ha evitado otros formatos de televisión.

Mola Adebisi

El presentador Mola Adebisi (51) formó parte del reparto en 2014. El antiguo presentador de VIVA solo quedó en octavo lugar. Él y su esposa Adelina Zilai (36) también tuvieron que dejar "Das Sommerhaus der Stars - Kampf der Promipaare" como la segunda pareja en la sexta episodio. "Mi principal objetivo es perder peso", explicó antes de la jungla de las leyendas. Pero ¿se centrará en desafíos que podrían llevarlo a la victoria?

Sarah Knappik (37) causó revuelo con su aparición en Jungle Camp en 2011, dejando finalmente el programa en el octavo lugar de once concursantes, lo que la convirtió en la quinta estrella en salir voluntariamente en ese momento. Se negó a tareas como "Fuera del barro" y abandonó "A través de la pared", lo que le valió el título de la única "negadora de tareas" que participó en la edición de verano. A pesar de seis intentos, no logró ganar en programas como "Promi Big Brother" o "Kampf der Realitystars". Sin embargo, sigue motivada, diciendo: "Mi motivación sigue ahí. Quiero encontrar mi paz y desafiarme a mí misma".

Georgina Fleur

Georgina Fleur (34), una exconcursante de "Bachelor", aspiró a la corona en 2013 pero terminó en sexto lugar de doce. Con siete tareas completadas, está entre las estrellas con más tareas desde el inicio del programa. Admite: "Tengo miedo de todo: de todas las cosas, de todos los animales, de otros candidatos, del tiempo, de las tareas". Sin embargo, está determinada a ganar la corona de la jungla, diciendo: "Quiero ganar la corona de la jungla y daré lo mejor de mí. Soy una luchadora y he sido exitosa en otros formatos de telerrealidad".

Giulia Siegel

Giulia Siegel (49), una DJane, participó en la cuarta temporada en 2009, dejando debido a dolor de espalda y quedando en quinto lugar de diez. Fue la cuarta estrella en salir voluntariamente. También no ganó en intensos programas de juegos como "Sommerhaus der Stars" (2017), "Kampf der Realitystars" (2023) o "The 50" (2024). Sin embargo, ganó "Promis unter Palmen" en 2021, aunque la final no se emitió debido a la muerte de un concursante.

Elena Miras

Elena Miras (32), una veterana de programas de citas y ganadora de "Love Island", tiene experiencia en diversos formatos de telerrealidad. En la decimocuarta temporada en 2020, quedó en sexto lugar de doce. Luego ganó "Sommerhaus der Stars" con su exnovio Mike Heiter y "Kampf der Realitystars" en 2022. Su mentalidad ganadora podría ayudar, pero sus relaciones con otros compañeros de campamento podrían ser un desafío, como se ha visto en sus disputas pasadas con Danni Büchner, Raúl Richter y Sven Ottke.

Kader Loth

Kader Loth (51), otra veterana de la televisión de telerrealidad, quedó en quinto lugar de doce en 2017. Advierte: "Soy como una bomba de relojería. Nadie debería meterse conmigo". Ha participado en programas como "Die Alm" (ganadora), "Die Burg", "Kampf der Realitystars" y "Sommerhaus der Stars".

Danni Büchner

Daniela Büchner (46), conocida por su presencia en la televisión reality, quedó en tercer lugar en la temporada 14 (2020) y ostenta el récord de más tareas completadas con doce. Abandonó la tarea del "Ge-Fahrstuhl". También ha participado en programas como "Das Sommerhaus der Stars", "Promi Big Brother", "Das große Promi-Bußen", "The 50" y "Reality Queens", pero no ha ganado ninguno de ellos.

El exfutbolista Thorsten Legat (55) terminó tercero entre doce en 2016, solo por detrás de Menderes Bagci y Sophia Wollersheim. En el campamento, era conocido por amenazar con problemas y mostrar gran ambición y determinación. Desde entonces, ha sido un habitual del Dschungelcamp, apareciendo como invitado especial en 2019 y 2020. Ahora, el subcampeón del "Summer House" busca ganar la Dschungelkrone con su fuerza mental y física.

Gigi Birofio

El corazón de la televisión Gigi Birofio (25) conquistó a los espectadores con su actitud relajada en la temporada 16 y quedó segundo entre doce el año pasado, detrás de Djamila Rowe. Antes de eso, ganó fama a través de programas de citas como "Ex on the Beach". A diferencia del Dschungelcamp, no tuvo tanto éxito en programas como "Kampf der Realitystars" o "Sommerhaus der Stars", incluso siendo expulsado del último con su entonces pareja.

Eric Stehfest

Otro príncipe ha entrado en el campamento: el antiguo actor de "GZSZ" Eric Stehfest (35), que quedó segundo entre once en la temporada 2022, solo por detrás del rey de la selva Filip Pavlovic. Motivado, dice: "Soy el Dschungelprinz, he madurado en los últimos dos años, ahora es el momento de convertirme en rey". También ve su experiencia anterior en el Dschungelcamp de Sudáfrica en 2022 como una ventaja. En 2019, ganó "Dancing on Ice" y ganhou más experiencia en televisión reality en "Sommerhaus der Stars" en 2023.

Si los espectadores pudieran votar, Elena Miras (alrededor de 643,000) y Gigi Birofio (alrededor de 533,000) podrían haber tenido buenas posibilidades de ganar, ya que tienen las mayores cantidades de seguidores en Instagram. Les siguen Georgina Fleur (alrededor de 400,000), Danni Büchner (alrededor de 340,000), Kader Loth (alrededor de 244,000), Giulia Siegel (alrededor de 208,000) y Eric Stehfest (alrededor de 182,000). Mucho más atrás están Sarah Knappik (casi 95,000), David Ortega (casi 79,000), Thorsten Legat (casi 57,000) y Mola Adebisi (casi 31,000). Hanka Rackwitz y Winfried Glatzeder no tienen perfiles de Instagram.

Winfried Glatzeder podría expresar interés en conectar con su 'círculo favorito' de colegas actores en la selva, ya que menciona su curiosidad por manejar el "loco grupo" de veteranos de la televisión reality.

David Ortega podría compartir su plan de utilizar su 'círculo favorito' de fans en la selva, con la esperanza de que su nuevo look atraiga su atención y le proporcione un impulso durante su estancia.

