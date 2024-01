¿Quién es Dylan Mulvaney?

Su imagen en Internet es abrumadoramente positiva. Pero cuando empezó a publicar vídeos patrocinados por Bud Light, Olay y Nike, sus cuentas se inundaron de odio antitrans.

CNN se ha puesto en contacto con los representantes de Mulvaney para que hagan comentarios.

Las colaboraciones de Mulvaney con otras marcas han desencadenado una nueva oleada de ataques antitrans. Muchos de esos críticos -entre los que se incluyen celebridades y miembros del Congreso- la confunden de género, la degradan e incluso la amenazan en sus comentarios. Su respuesta, hasta ahora, ha sido ignorarlos, incluso cuando la retórica de odio se intensifica.

Mulvaney se convirtió en una estrella de TikTok de la era de la pandemia

Mulvaney comenzó su carrera en el teatro, de gira por Norteamérica como uno de los principales miembros del elenco del exitoso musical "The Book of Mormon." Pero en 2020, cuando la pandemia canceló la mayoría de los eventos en persona, Mulvaney recurrió a TikTok. Publicó clips alegres e informativos sobre su vida como persona queer.

Después de conseguir un número considerable de seguidores durante la pandemia, Mulvaney salió del armario como mujer trans en marzo de 2022. Estaba "asustada y un poco avergonzada de volver a considerarse binaria", dijo a sus seguidores (ya se había declarado no binaria durante la pandemia), pero al final se dio cuenta de que quería "honrar a esa niña interior" que durante años supo que era una niña.

Así comenzó su serie de TikTok "Days of Girlhood", en la que documentó casi todos los días de su transición, desde su experiencia con la terapia de reemplazo hormonal hasta el odio de los opositores a los trans, pasando por los resultados de su cirugía de feminización facial, o FFS.

Otros momentos notables incluyen el día 221, en el que Mulvaney entrevistó al presidente Joe Biden para Now This News y le preguntó a Biden si apoyaba los derechos de los estados a prohibir la asistencia sanitaria de afirmación de género. Él le dijo que no lo apoyaba, citando a su difunto hijo, el entonces fiscal general de Delaware Beau Biden, que abogó por medidas que protegieran a los residentes trans de Delaware. Y el día 279, la víspera de su operación, dijo que había sido víctima de doxxing, es decir, que un espectador había filtrado la dirección de su casa en Internet sin su consentimiento.

En marzo celebró el día 365 con una actuación en directo en la Rainbow Room del Rockefeller Center, cuyos beneficios se donaron al Proyecto Trevor, una organización de prevención del suicidio LGBTQ.

Las asociaciones con grandes marcas provocan la ira antitrans

Con su creciente popularidad en Internet, Mulvaney empezó a colaborar con grandes marcas, como Kate Spade, la empresa de desodorantes naturales Native y la línea de cuidado del cabello Olaplex. Pero un breve anuncio digital para Bud Light provocó que algunos fans de la marca le enviaran un diluvio de odio antitrans.

En el vídeo, grabado poco después de celebrar el día 365, Mulvaney bromeaba diciendo que no sabía lo que era la Locura de Marzo, pero que pensaba disfrutarla con una lata de Bud Light. La marca también le envió una lata personalizada con su cara.

El patrocinio de Bud Light a Mulvaney hizo que algunos críticos antitrans llamaran al boicot de la marca. Kid Rock se grabó a sí mismo disparando a cajas de la cerveza, terminando su vídeo con "f**k Bud Light and f**k Anheuser-Busch". El representante republicano Dan Crenshaw, de Texas, calificó el anuncio de "estúpido" en un vídeo de Instagram en el que decía que "tiraría todas y cada una de las Bud Light de la nevera", sólo para abrir su mini nevera del garaje y no encontrar ninguna lata de Bud Light. Sin embargo, había varias cervezas Karbach en la nevera, que es una marca propiedad de Anheuser-Busch, la empresa matriz de Bud Light. The Daily Beast escribió que los intentos de boicot de Crenshaw "fracasaron".

En una declaración a medios como Rolling Stone y Buzzfeed, Anheuser-Busch dijo a principios de este mes: "Anheuser-Busch trabaja con cientos de personas influyentes en todas nuestras marcas como una de las muchas maneras de conectar auténticamente con el público en diversos grupos demográficos. De vez en cuando producimos latas conmemorativas únicas para fans y personas influyentes de la marca, como Dylan Mulvaney. Esta lata conmemorativa fue un regalo para celebrar un hito personal y no está a la venta para el público en general."

Bud Light no ha publicado en su cuenta de Instagram desde antes de que Mulvaney compartiera su anuncio el 1 de abril.

Un odio antitrans similar siguió después de que Mulvaney publicara un anuncio para Nike este mes. La marca de ropa deportiva respondió con un comentario en una de sus recientes publicaciones de Instagram que no contiene ninguna imagen de Mulvaney después de que innumerables usuarios de Instagram inundaran la sección de comentarios con negatividad hacia Mulvaney.

"¡Sois un componente esencial para el éxito de vuestra comunidad! Agradecemos los comentarios que contribuyan a un debate positivo y constructivo", escribió Nike en el comentario, fijado en la parte superior de la publicación. "Sed amables (emoji de corazón) Sed inclusivos (emoji de corazón) Animaros los unos a los otros (emoji de corazón)".

Mulvaney también apareció recientemente en un anuncio de TikTok para Olay que provocó que algunos usuarios antitrans llamaran al boicot de la marca.

La reacción también ha llevado a algunas figuras de alto perfil, como Howard Stern y Rosie O'Donnell, a hablar en apoyo de Mulvaney. "Mientras no haga daño a nadie, estoy en su equipo", dijo Stern durante un episodio de su programa de radio Sirius XM.

El vitriolo dirigido a la estrella de TikTok es solo el último de una tendencia creciente de odio dirigido a las personas queer y trans en EE.UU.Los datos de la ACLU muestran que, a 3 de abril, se ha presentado un número récord de proyectos de ley anti-LGBTQ este año - 417 en 2023, en comparación con 180 proyectos de ley el año pasado - y muchos de ellos están dirigidos a los jóvenes trans que intentan acceder a la atención médica de afirmación de género. Mulvaney ha hablado de cómo la atención sanitaria de reafirmación de género que ha recibido le ha "aportado mucha paz" y debería estar más disponible para las personas trans que la soliciten.

Mulvaney dice que intenta ignorar el odio contra los transexuales

En una entrevista con Rolling Stone la semana pasada, Mulvaney dijo que aunque al principio intentó dar una oportunidad a sus críticos antitrans, se dio cuenta de que sus posturas estaban arraigadas en el "odio puro."

"Ahora he hecho un poco las paces con el hecho de que la gente tenga un problema con mi transexualidad o con mi alegría", dijo a Rolling Stone a principios de este mes. "Y eso es cosa suya. No tiene nada que ver conmigo, y tengo que pensar en la gente a la que admiro y que celebra esta versión de mí misma. Esa es la gente a la que debería escuchar".

Publicó un mensaje más escueto en sus perfiles sociales.

"Esta canción me pareció apropiada dada la semana que he tenido", escribió en un pie de foto que acompañaba a un clip de su actuación del Día 365, en el que cantó "No One is Alone" del musical "Into the Woods". "Gracias a todos por hacerme sentir apoyada, no estoy sola".

Fuente: edition.cnn.com