¿Quién es Amanda Anisimova, la joven de 17 años que sorprendió a la campeona del Abierto de Francia, Simona Halep?

Así nació una estrella.

La estadounidense Anisimova alcanzó las semifinales del Abierto de Francia tras eliminar en París a Halep, defensora del título y número 3 del mundo, por 6-2 y 6-4 en una hora y ocho minutos.

Con esta victoria, Anisimova es la estadounidense más joven en alcanzar una semifinal de un torneo importante desde que Venus Williams fue subcampeona en el US Open de 1997 y es la estadounidense más joven en llegar a semifinales en Roland Garros desde Jennifer Capriati en 1990.

Además, aún no ha cedido ningún set en este torneo.

"No me lo puedo creer", dijo Anisimova en la pista tras la victoria. "He trabajado muy duro, pero no creía que fuera a dar tantos frutos. Sinceramente, esto es más de lo que podía pedir".

Anisimova nació en Nueva Jersey el 31 de agosto de 2001, menos de dos semanas antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre. Sus padres, Olga y Konstantin, se habían trasladado a Estados Unidos desde Moscú en 1998 con su hija mayor, Maria.

Entrenada por su padre, la familia se trasladó a Florida, un centro neurálgico del tenis, cuando Anisimova tenía tres años. Anisimova habla ruso e inglés.

En 2018, Anisimova dio el salto a la fama, que incluyó una sorprendente victoria sobre Petra Kvitova en Indian Wells para alcanzar los octavos de final de ese torneo.

Una lesión en el pie paralizó temporalmente su temporada, obligándola a perderse el Abierto de Francia de ese año. Pero terminó la temporada con su primera final WTA, al terminar subcampeona en Hiroshima, y se clasificó entre las 100 mejores.

Este año, la joven estadounidense, considerada parte del futuro del tenis, alcanzó los octavos de final en el Abierto de Australia en enero y ganó su primer título WTA en Bogotá en abril. Clasificada con el número 51 en el Abierto de Francia, se convirtió en la primera jugadora -hombre o mujer- nacida en la década de 2000 en alcanzar los cuartos de final de un gran torneo.

Y ahora ha eliminado a Halep, que ha llegado tres veces a la final de Roland Garros.

"Sabía que si quería ganar hoy, tenía que hacer algo diferente, porque no iba a ser un partido fácil de ganar", declaró Anisimova. "Estoy muy contenta con mi actuación, porque es uno de los mejores partidos que he jugado".

Anisimova, la jugadora más joven del cuadro, es la más joven en alcanzar las semifinales de Roland Garros desde Nicole Vaidisova en 2006. Ahora se enfrentará a la australiana Ashleigh Barty, número 8 del mundo. Barty, de 23 años, está en su primera semifinal de un grande tras derrotar a la estadounidense Madison Keys por 6-3 y 7-5.

La otra semifinal enfrentará a la británica Johanna Konta con la checa Marketa Vondrousova, de 19 años.

La última adolescente que ganó un gran torneo fue Maria Sharapova (19 años, 132 días) en el US Open 2006.

