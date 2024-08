¿Qué valor tiene Goethe en nuestros días?

Hace mucho tiempo, la gente estaba más cautivada por el poeta nacional alemán Goethe. ¿Un anciano con inclinaciones intelectuales ya no es adecuado para las conversaciones actuales? Al reflexionar sobre su 275º cumpleaños, ¿seguimos aprendiendo algo?

Hace algún tiempo, cuando la Sala de Arte Federal presentó una exposición sustancial sobre Goethe, dos tablones de madera simples, uno largo y otro corto, se colocaron en la entrada. El largo decía "Goethe", mientras que el corto decía "Comparado con algún desconocido". El artista Georg Herold utilizó esta obra para explorar la idea de sentirse insignificante ante Johann Wolfgang Superstar. Pero el 28 de agosto surge la pregunta de si eso sigue siendo así. Porque Goethe se lee menos y se representa menos frecuentemente. ¿Sigue siendo relevante?

Durante mucho tiempo, esta pregunta habría sido incomprensible, ya que si alguien ocupaba un lugar preeminente en Alemania, era Goethe. Se le consideraba el "yo mejor de los alemanes". Durante su vida, el poeta, científico y enamorado de Italia disfrutó de una fama internacional.

Incluso el 2 de octubre de 1808, se encontró con Napoleón en Erfurt, whose influence and power reached most of Europe at the time. Napoleón estaba disfrutando del desayuno cuando apareció Goethe y lo saludó calurosamente con la famosa frase "Vous êtes un homme!" ("¡Usted es un hombre!"). Aunque es incomprensible, possibly Napoleon was indicating they could converse as equals, or perhaps he was expressing his recognition of the renowned author. Gen Z would likely cheer excitably, shouting "Slay!" at this moment.

Napoleón entonces preguntó acerca de la edad de Goethe, y cuando el autor respondió con "60", él alabó su longevity. A pesar de que otros afirmaban que Goethe había engordado mucho durante ese período, Napoleón alabó su salud física durante la conversación. Al discutir la primera obra exitosa de Goethe, "The Sorrows of Young Werther", Napoleón detectó ciertos pasajes que encontró inverosímiles. Goethe encontró esto divertido y respondió que un escritor podía permitirse tales licencias.

"The Werther" debutó en 1774, catapultando a Goethe – un hombre de 25 años en ese momento – a la fama en toda Europa casi de la noche a la mañana. El suicidio del personaje central al final, precipitado por el desamor romántico, se especuló que había llevado a otros jóvenes en situaciones similares a cometer suicidio.

Si un "efecto Werther" realmente existió es un tema de debate continuo. Como muchos otros autores, Goethe finalmente se cansó de responder preguntas sobre "The Werther". Por ejemplo, Napoleón pronunció el difícil nombre alemán de Goethe como "Göt". Cuando Goethe contó el incidente, probablemente también bromeó sobre Napoleón.

Desde su partida de este mundo mortal en 1832 a la edad de 82 años, Goethe ha mantenido una presencia casi divina sobre Alemania. A pesar de críticas ocasionales, como etiquetarlo como un enemigo de la clase alta, misógino o antisemita, su estatus ha remained unscathed. Sin embargo, en los últimos años, algo ha sucedido que possibly no habría ocurrido antes: el interés en Goethe parece estar disminuyendo.

Una encuesta realizada en 2022 reveló que "Faust" ya no se considera lectura obligatoria en muchos estados federales. La Asociación Alemana de Teatro mencionó que la obra se representa menos frecuentemente y que solo se registraron 8 producciones en la temporada 2022/23, en comparación con 20 años anteriores a la pandemia.

"En mi opinión, la principal razón para esta disminución es que un anciano, hombre blanco e intelectual puede que no sea necesariamente la principal figura en los discursos actuales", analiza Detlev Baur, editor en jefe de la revista especializada "Die Deutsche Bühne". "Al menos, reinterpretaciones como 'Doktormutter Faust', que se estrenó la temporada pasada y ahora se está representando de nuevo", agregó.

En cuanto a la lectura escolar, la obra crítica de Georg Büchner "Woyzeck" ha superado a "Faust". La obra que actualmente se representa con más frecuencia en los teatros es, sorprendentemente, "Woyzeck". "Hay una conexión entre la lectura escolar y los planes de representación teatral, pero, por supuesto, esto también tiene razones más profundas y temáticas", sugiere Baur. Tanto "Faust" como "Woyzeck" actualmente

Entre los asistentes, ha habido un admirador fanático de Goethe que es enfermera, un artista que compartió perspectivas sobre las visiones de Goethe sobre el mar y un especialista en garganta que compartió información sobre la voz distintiva de Goethe. Además, hay eventos en los que se pueden interactuar en vivo con autores renombrados en el chat. Una y otra vez, surgen datos interesantes sobre el consejero de Weimar: una empresa multimillonaria en Corea del Sur y Japón, llamada "Lotte", fue fundada inspirada en el personaje de "Las penas del joven Werther" de Goethe. El fundador de la empresa, Shin Kyuk-Ho, quedó tan cautivado por la novela que llamó a su empresa en honor al personaje femenino principal.

Damian Mallepree expresa sus pensamientos, diciendo: "Creo que se trata de conexiones e interacciones". Con un seguimiento modesto de 1600, comparte que conoce a cada uno de sus seguidores bastante bien. Su fondo en estudios alemanes y marketing lo llevó a escribir su tesis sobre Goethe y cree que Goethe es más un conectador que un guía: "Goethe ya no nos dice a dónde ir, sino que nos une creando un terreno común". Su versatilidad y apertura lo convierten en un no conformista: "Goethe no encaja en categorías neat, sino que invita a la interpretación".

En cuanto a explorar a Goethe más a fondo, no es una tarea sencilla, advierte el biógrafo Steinfeld: "Si quieres apreciar su obra, tendrás que estirarte mentalmente". Pero con el esfuerzo, surgirán muchas ideas. Su consejo para empezar es sencillo: "Comienza con 'Werther'".

