- ¿Qué sigue para su familia?

¡Qué alivio en la casa de los Aminati! El lunes por la noche (12 de agosto), el presentador Daniel Aminati (50) pudo compartir algunas buenas noticias sobre la salud de su esposa Patrice Aminati (29) con su comunidad en su perfil de Instagram. En una presentación de diapositivas de sus vacaciones de verano con su hija Malika (1), escribió que su esposa finalmente está "libre de metástasis".

Los tiempos difíciles están detrás de la familia

En marzo de 2023, se diagnosticó que la mujer de 29 años tenía cáncer de piel. En la primera mitad de 2024, la pareja hizo público que se habían formado metástasis en los pulmones y otros órganos. Parece que estas han sido tratadas con éxito y ahora son cosa del pasado. En Instagram, Daniel Aminati mira hacia atrás al comienzo del año: "El 6 de febrero, fuimos espontáneamente a Oberhof en el Bosque de Turingia para distraernos como familia, recargar pilas y prepararnos para lo que estaba por venir, especialmente para mi esposa". El 12 de febrero comenzó su segundo tratamiento contra el cáncer - "esta vez, inmunoterapia mediante infusiones".

Daniel y Patrice Aminati desean un segundo hijo

Medio año después, el alivio: "¡Casi exactamente seis meses después, Patrice finalmente está libre de metástasis!" Esta noticia se celebró con otra estancia en un hotel familiar en Turingia. Y parece que los Aminati planean volver allí - perhaps not for the last time as a family of three: "Volveremos... maybe then, God willing, with child number two!"

Daniel y Patrice Aminati se conocieron en 2018 y se casaron en abril de 2022. Su hija nació en agosto de 2022. Desde su diagnóstico, Patrice Aminati ha mantenido informados a sus seguidores y fans sobre su enfermedad en Instagram.

