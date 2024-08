- ¿Qué significa esto para Alemania?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha declarado el nivel de alarma más alto debido al propagación del virus Mpox. Varios brotes de Mpox en África y una nueva variante potencialmente peligrosa amenazan la salud pública a nivel global. Se ha declarado una "Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional" (ESPPI).

La Federación Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (IFRC) describió la propagación del virus como "muy preocupante". La IFRC está lista para ayudar a contener la propagación del virus incluso en regiones remotas.

¿Qué es el Mpox?

El Mpox antes se llamaba viruela del mono porque se identificó por primera vez en monos. En general, la OMS no nombra enfermedades después de animales o países donde se descubren para evitar discriminaciones. El virus está relacionado con el virus de la viruela clásica (virus de la viruela). Principalmente causa un sarpullido en la piel, pero también fiebre y dolores musculares.

¿Por qué la OMS declara una emergencia ahora?

Una nueva variante está causando preocupación en la Organización Mundial de la Salud. Se descubrió a finales de 2023 en la República Democrática del Congo. Es una sublinaje del clado I (romano uno) del Mpox. Se refiere a él como Ib. Según las observaciones de los expertos en el terreno, es probable que sea más infeccioso que las variantes anteriores y cause una infección más grave, según Dimie Ogoina, un especialista nigeriano en enfermedades infecciosas de la Universidad de la Cuenca del Níger. Él lideró el comité de emergencia de expertos independientes de la OMS.

La variante Ib se propaga a través de contactos sexuales, según Ogoina. Sin embargo, en la República Democrática del Congo, los niños pequeños son principalmente infectados, lo que representa una gran parte de las muertes.

¿Cuán extendido está el Mpox?

Este año se han informado más de 14,000 casos sospechosos y más de 500 muertes en la República Democrática del Congo y otros países, más que en todo el año anterior. Los expertos temen que esto pueda ser solo la punta del iceberg porque no se están realizando suficientes pruebas y no todos los individuos infectados buscan atención médica.

¿Qué significa una "Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional"?

Una ESPPI no tiene consecuencias concretas. La OMS quiere utilizarla para aumentar la vigilancia entre las autoridades de todo el mundo y espera obtener más apoyo financiero para las medidas de contención en África.

¿Cuál es el riesgo de Mpox en Europa?

Muy bajo, según el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC). Según el Instituto Robert Koch (RKI), no se han conocido casos del clado I hasta ahora. "El Mpox no se transmite fácilmente", dijo la viróloga Marion Koopmans de la Universidad de Róterdam. "Se propaga a través del contacto directo y, por lo tanto, es relativamente fácil de detener si se diagnostica y se reconoce".

¿Y las vacunaciones?

Hay dos vacunas, pero no Nearly enough doses, especially not in Africa. Tim Nguyen of the WHO said that 500,000 doses of the MVA-BN vaccine are available for purchase. Another 2.4 million could be produced by the end of the year if there are firm orders. The WHO appealed to donor countries to provide funds. It also asked countries with stockpiles to donate doses.

The second vaccine, LC16, is produced in Japan but not commercially, said Nguyen. However, Japan is always very generous with donations. The EU has already announced that it will make available around 175,000 doses of the MVA-BN vaccine. The manufacturer, Bavarian Nordic, has offered to donate 40,000 doses.

¿De dónde viene el virus?

Los virus del Mpox eran originalmente prevalentes principalmente en roedores en África Occidental y Central. Se descubrieron por primera vez en la década de 1970 en el territorio de la actual República Democrática del Congo. Debido a un cambio notable en el patrón y la frecuencia de mutaciones, se asume que el patógeno ha estado circulando entre los seres humanos al menos desde 2016, informan los investigadores en la revista "Science".

La OMS ya había declarado una emergencia una vez en julio de 2022 debido al Mpox. En ese momento, se informaron casos de la enfermedad, que era virtually desconocida fuera de África, de más de 60 países, incl

Lea también: