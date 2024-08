Qué saber sobre la serie <unk>Alien<unk>, desde A hasta xenomorfo

La escalofriante saga de ciencia ficción de terror "Alien" regresa esta semana con "Alien: Romulus", que presenta a un nuevo equipo de jóvenes y valientes exploradores del espacio. Desafortunadamente para ellos, también hay facehuggers, chestbursters y xenomorfos a bordo, como se ha visto en los tráilers y en una terrorífica campaña de marketing viral que ha incluido a marionetas de facehuggers atacando a actores aquí en la Tierra.

Si "Alien: Romulus" es tu primera incursión en el mundo futurista retorcido de la serie, es posible que te sientas un poco perdido en el espacio.

¿En qué momento del timeline de "Alien" se desarrolla "Romulus"? ¿Regresa la icónica heroína Ripley? ¿Por qué estos aliens siguen saliendo del pecho de la gente? Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre las películas de "Alien" antes del último capítulo.

¿Qué son los xenomorfos?

Los villanos de cabeza larga, dientes afilados y a menudo babeantes son algunos de los monstruos más terroríficos jamás puestos en pantalla. Además de su fuerza extraterrestre, altura y astucia, tienen sangre ácida que come através de las naves espaciales. Pero en realidad, solo quieren poblar el espacio metiendo sus embriones dentro de los cascarones de los cuerpos humanos. La mayoría de los que se interponen en su camino encuentran una muerte rápida.

La vida de un xenomorfo comienza cuando una "reina" pone huevos, que pueden sobrevivir en estado de estasis durante años hasta que perciben un huésped viable cerca.

Eventualmente, un freak, araña-like facehugger eclosionará de un huevo y, como su nombre indica, se aferrará a la cara de un huésped y forzará un embrión por su garganta. Dicho huésped pronto experimentará dolor en el pecho - ¡ese dolor tiene un nombre!

Un pobre huésped encuentra su fin cuando el pequeño, dentado chestburster estalla desde su cuerpo, reclamando su vida. Sale un sanguinario xeno con una cola delgada.

Una vez que han explotado el pecho de su huésped, un xeno se transforma rápidamente en adulto y comienza a cazar al resto de la tripulación. La más temible de todas las xenomorfos adultas es la reina, que torre y es defensivamente asesina de su prole. No es rival para la heroína de la serie, Ellen Ripley, y una esclusa de aire.

También hubo, controvertidamente, una criatura híbrida xenomorfo-humano en la cuarta entrega de la franquicia de 1997, "Alien Resurrection". Es tan perturbador como suena.

Los xenomorfos son los tradicionales villanos - violentos, asesinos, extraterrestres. Pero los verdaderamente malvados de la serie "Alien" son los directivos de la corporación Weyland-Yutani, la empresa omnipresente que intenta dominar el universo sacrificando a sus empleados inconscientes a los aliens que espera capturar y convertir en armas. Al menos los aliens están preocupados por la supervivencia de su propia especie.

¿Por quién estamos roots?

El protagonista más memorable de la serie es Ellen Ripley, una oficial de la tripulación espacial interpretada con una inconfundible rudeza por Sigourney Weaver. A lo largo de cuatro películas, se une en el espacio a una tripulación de científicos, soldados o oficiales, aunque casi todos ellos mueren, generalmente a manos de los xenomorfos - ¡ella es la ultima chica sobreviviente!

La tripulación de "Alien: Romulus" es completamente nueva. La lidera Rain, interpretada por la "Priscilla" Cailee Spaeny, y su equipo de jóvenes exploradores del espacio. Están en una misión no autorizada a una estación espacial abandonada, buscando combustible para escapar de un futuro desolado. No tan desolado como morir a manos de un xenomorfo, pero ellos no lo saben cuando los conocemos.

También hay varios androids en las películas de "Alien", a veces disfrazados de miembros humanos de la tripulación espacial. Algunos parecen benevolentes, como el nuevo personaje android Andy en "Alien: Romulus", que actúa como un hermano para Rain. Otros sirven para avanzar la causa de la corporación Weyland-Yutani, como fue el caso de Ash, el oficial científico del primer film que fue ordenado a llevar el alien de vuelta a la Tierra para ser estudiado - y dejar que sus compañeros de tripulación murieran.

Los androids - que prefieren ser llamados "personas artificiales" en el mundo de "Alien" - han encontrado finales violentos en las películas, perdiendo sus cabezas (o mitades enteras de sus cuerpos sintéticos) y expulsando fluido lechoso en lugar de sangre. Buena suerte, Andy.

¿Qué otras películas de 'Alien' hay?

Con "Romulus", ya son siete películas oficiales de "Alien". Cuatro de ellas presentan a Ripley - la original de 1979; la secuela dirigida por James Cameron, "Aliens", de 1986; "Alien 3", dirigida por David Fincher, en 1992; y "Alien Resurrection" de Jean-Pierre Jeunet de 1997. (Esa última es ampliamente considerada la peor de la serie; la trae de vuelta a Ripley como un clon mejorado después de que se sacrificó al final de "Alien 3". No puede librarse de esos xenomorfos).

También hay dos precuelas de las películas de "Alien", ambas dirigidas por el director original, Ridley Scott: "Prometheus" de 2012 y "Alien: Covenant" de 2017. Esas películas presentan perhaps al android más malvado de la serie, David, un servidor rubio obsesionado con ingeniar una "vida perfecta" ... como un alien que se parece sospechosamente a un xenomorfo.

¿Dónde encaja ‘Alien: Romulus’ en la línea temporal de la serie?

“Romulus” se desarrolla entre las dos primeras películas de “Alien”, que transcurrirán a más de 50 años de distancia pero ambas presentan a Ripley, quien sobrevivió en criostasis.

Aunque las tripulaciones de “Alien” y “Romulus” son irrelevantes entre sí, los eventos de “Alien” pueden tener algo que ver con “Romulus”. Los anuncios de la película próxima teasan a Weyland-Yutani buscando el “especimen perfecto”, AKA el único xenomorfo en la primera película, que Ripley derrotó al abrir la esclusa de aire de su nave y dispararle al espacio.

Space.com ordenó la serie en orden cronológico:

“Prometeo”: 2093

“Alien: Covenant”: 2104

“Alien”: 2122

“Alien: Romulus”: alrededor de 20 años después de “Alien”

“Aliens”: 2179

“Alien 3”: 2179

“Alien Resurrection”: 2381

Y sobre el nombre de la nueva película: Romulus es un guiño a la mitología romana y la relación entre los hermanos gemelos Romulus y Remus, director Fede Álvarez dijo recientemente. No revelaremos demasiado sobre el mito para evitar spoilear “Romulus”, pero espera que la familia sea un tema principal.

¿Qué pasa con esas películas de ‘Alien vs. Predator’?

Esos no se consideran realmente canónicos en el universo de “Alien”. Las películas de crossover no encajan del todo en ninguna de las dos franquicias, aunque son entretenidas para los fans ansiosos por ver a los villanos titulares enfrentarse y eliminar creativamente a los humanos. En la segunda película de “AVP”, incluso se hibridan para formar el “Predalien” de dreadlocks.

