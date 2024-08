¿Qué progreso ha tenido el conflicto comercial entre la UE y China?

El enfrentamiento entre China y la UE en torno a los derechos de aduana está al borde de una posible escalada desastrosa. La UE impuso aranceles a los coches eléctricos chinos, y en represalia, China está reconsiderando los derechos de aduana sobre productos lácteos de la UE, incluidos la leche, el queso y la nata, así como coches de fabricantes de vehículos europeos. La tensión entre la segunda economía más grande del mundo, China, y la Unión Europea está aumentando. La probabilidad de una espiral de escalada, que anteriormente se anticipaba, parece cada vez más plausible.

El gobierno alemán y la Comisión Europea siguen manteniendo esperanzas de resolver el conflicto. Sin embargo, se rumorea que la UE ha suspendido temporalmente sus aranceles extraordinarios sobre coches eléctricos chinos durante los meses de verano. La razón detrás de esta acción, así como los detalles de las negociaciones, sigue sin estar clara. Por ahora, parece que Beijing está construyendo una escena amenazante al revisar los aranceles sobre alimentos.

El miércoles, el Ministerio de Comercio de China anunció su intención de examinar aranceles adicionales sobre importaciones europeas. Estos aranceles afectarían a productos lácteos como quesos variados, leche y nata. Se espera que esta investigación concluya en doce meses, citando una queja presentada por asociaciones de la industria láctea china desde finales de julio. Sin embargo, parece una medida de represalia en respuesta a los aranceles especiales de la UE sobre coches eléctricos chinos.

Tan temprano como en junio, China inició una investigación antidumping contra importaciones de carne de cerdo de la UE, afectando principalmente a España, Países Bajos y Dinamarca. A pesar del mayor valor de las exportaciones de carne de cerdo y productos lácteos de la UE a China, los aranceles chinos sobre estos productos tendrían un menor impacto en las exportaciones de la UE en comparación con los aranceles de China sobre vehículos eléctricos.

¿Cuál es el plan de China?

Según el análisis de expertos, China exportó productos lácteos por valor de €1.7 billones en 2023, después de €2 billones en 2022, lo que la convierte en el segundo mayor proveedor de productos lácteos de la UE después de Nueva Zelanda. Francia sería el país más afectado por los aranceles sobre productos lácteos en este sector. El valor de las importaciones de carne de cerdo y sus subproductos desde países de la UE fue de más de €3 billones en 2023, según datos chinos. Sin embargo, esta cantidad sigue siendo considerablemente menor que el valor de las exportaciones de coches eléctricos chinos a la UE en 2023 ($13.5 billones). Por lo tanto, los aranceles sobre productos lácteos infligirían menos daño a la UE que los aranceles de China sobre coches eléctricos.

Parece que China también tiene en su punto de mira a fabricantes de automóviles extranjeros en cuanto a posibles aranceles de importación. Como reveló el Ministerio de Comercio, han consultado con expertos, asociaciones industriales y representantes de la industria sobre propuestas para aumentar los aranceles sobre vehículos de motor grandes importados. Esta situación no es nueva; en mayo, fuentes internas sugirieron que los vehículos afectados en China podrían estar sujetos a aranceles tan altos como el 25%. Esto también tendría un gran impacto en los fabricantes de coches alemanes.

20 programas de subvenciones de la UE bajo escrutinio

Al parecer, China también tiene en su punto de mira ciertos programas de subvenciones de la UE para posibles aranceles de importación. El Ministerio de Comercio anunció su intención de examinar 20 programas de subvenciones de países de la UE, principalmente la política agrícola común de la UE, así como programas nacionales de Austria, Bélgica, Croacia, República Checa, Finlandia, Italia, Irlanda y Rumanía. Esta medida podría ser un alivio para China, dada su capacidad industrial y dependencia de las exportaciones de la UE, pero el alcance de su impacto en la UE sigue sin estar claro.

Disputa sobre subvenciones

La disputa comenzó cuando la UE impuso aranceles a fabricantes de vehículos eléctricos chinos, alegando que estos vehículos son generalmente un 20% más baratos que las alternativas nacionales debido a las excesivas subvenciones chinas. La UE acusa a China de crear ventajas competitivas injustas para sus vehículos eléctricos, perjudicando así la transición de los fabricantes de automóviles europeos hacia la movilidad eléctrica.

Críticamente, el gobierno chino en Beijing denunció las investigaciones antidumping de la UE como una violación de las reglas de la OMC y un acto desleal de competencia justa. El Ministerio de Comercio instó a Bruselas a abandonar su enfoque equivocado y a tomar medidas concretas para evitar una escalada en el conflicto comercial.

Los empleados de la Comisión Europea creen que las negociaciones con Beijing aún podrían evitar los aranceles. Sin embargo, las conversaciones aún no han dado resultados. El martes, la Comisión Europea reveló las tasas arancelarias definitivas para marcas de fabricantes individuales, como el 17% para el fabricante chino BYD y una tasa máxima del 36.3% para SAIC. Estos aranceles se esperaban aplicar retrospectivamente desde julio. Sin embargo, la Comisión declaró más tarde que los requisitos legales para la recopilación retrospectiva de aranceles no se han cumplido. La decisión sobre si se aplicarán o no los aranceles punitivos se espera para finales de octubre. Permanece incierto si esto es solo una formalidad o si la UE allana el camino para China.

Mientras tanto, el gobierno alemán aboga por el diálogo continuo con China y espera una solución mutuamente aceptable. El portavoz Wolfgang Buechner expresó que una escalada del conflicto comercial perjudicaría a ambas partes. El gobierno federal está analizando la decisión de la Comisión Europea y pide un movimiento y progreso sustancial por parte de China.

La escalada de las tensiones comerciales entre China y la UE, principalmente desencadenada por los aranceles sobre coches eléctricos, ha llevado a China a considerar aranceles de represalia sobre productos lácteos de la UE. La revisión de los aranceles sobre alimentos se ve como un movimiento estratégico de Beijing para presionar a la UE en su disputa de relaciones comerciales en curso.

Dado que China tiene la intención de examinar 20 programas de subvenciones de la UE, surgen preocupaciones sobre posibles aranceles de importación en estos programas, especialmente la política agrícola común de la UE, lo que podría tensar aún más las relaciones comerciales.

